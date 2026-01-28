عكر احتفال جيمي كاراجر بعيد ميلاده بأفضل طريقة .. محمد صلاح أمام كاراباج من "مؤامرة" نجوم ليفربول إلى لفتة دعم "لن تُنسى"!

"من هنا بداية العودة" .. هذا لسان حال النجم المصري محمد صلاح بعد نهاية مواجهة ليفربول وكاراباج الأذربيجاني، على استاد أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

الريدز انهالوا على مرمى ضيوفهم بسداسية نظيفة، بدأت بثنائية في الشوط الأول، وانفجرت لرباعية في الشوط الثاني، بفضل أليكسيس ماك أليستر، فلوريان فيرتس، محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي وفيديريكو كييزا، في الدقائق 15، 21، 50، 57، 61 و90 من عمر المباراة.

وبفضلهم ارتفع رصيد كتيبة أرني سلوت للنقطة الـ18 في المركز الثالث بجدول الترتيب، ومن ثم التأهل المباشر لدور الـ16. فيما تجمد رصيد كاراباج عند النقطة العاشرة في المركز الـ22، ليصعد للملحق.

لكن دعك من كل ذلك، فهذه ليلة "عودة الملك لزيارة الشباك من جديد" .. فماذا قدم محمد صلاح أمام كاراباج؟