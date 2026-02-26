Getty Images Sport
جيسي لينجارد سيلتقي بزميله السابق ممفيس ديباي مع اقتراب نجم مانشستر يونايتد السابق من إتمام صفقة انتقال مفاجئة
لينجارد لاعب حر بعد رحيله عن نادي سيول
ودّع لينجارد نادي FC Seoul في ديسمبر 2025 بعد أن وافق المهاجم على إنهاء عقده بالتراضي. ومنذ ذلك الحين، وهو يبحث عن نادٍ جديد، وقد ارتبط اسمه بعدة فرق. وبدا أن Wrexham وإيطاليا هما الوجهتان المحتملتان للينجارد، في حين ربطت التقارير أيضًا النجم الإنجليزي السابق بالانتقال إلى البرازيل للانضمام إلى Remo. ووفقًا لـ ESPN، يبدو أن لينجارد سيتجه الآن للانضمام إلى Corinthians في البرازيل.
- Getty Images Sport
لينجارد يتجه للانضمام إلى ممفيس في كورينثيانز
يقال إن كورينثيانز في مفاوضات متقدمة مع لينجارد بشأن انتقاله. يخطط الفريق البرازيلي لتقديم عقد لمدة عام واحد وقد توصل بالفعل إلى اتفاق مالي مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا. إذا تمت الصفقة، سيلعب لينجارد إلى جانب ممفيس مرة أخرى. قضى اللاعبان وقتًا معًا في أولد ترافورد، حيث لعبوا 31 مباراة معًا خلال موسم 2015/16. انضم ممفيس إلى كورينثيانز في عام 2024 وشرح سبب انجذابه إلى النادي.
"سبب توقيعي بسيط جدًا بالنسبة لي. لقد نشأت في هولندا وأنا من أصول أفريقية، وأعرف المسابقات في أوروبا ولعبت في العديد من الفرق. مع تقدمي في السن، سألت نفسي: ماذا يمكنني أن أفعل لأصبح أكثر سعادة؟ هذا هو ما أشعر به. كل شيء في حياتي يخدم غرضًا. هذه المغامرة جعلت قلبي سعيدًا"، قال للصحفيين.
"الطاقة التي حصلت عليها، جهود النادي، استقبال المشجعين... لم أختبر هذا من قبل. ربما نلعب على مستوى أعلى في أوروبا، لكن لا يمكن إنكار أن كرة القدم الأصيلة تأتي من البرازيل. هذه هي مكة كرة القدم".
ظهور نظرية لينجارد
أدى الحديث عن احتمال انتقال لينجارد إلى ريمو إلى تكهنات حول مستقبله. قال خبير كرة القدم في أمريكا الجنوبية تيم فيكيري لـ talkSPORT إن ذلك قد يكون وسيلة لإثارة اهتمام أندية برازيلية أخرى: "إنه في مفاوضات مع نادٍ يدعى ريمو، مما يعني أن العديد من الأندية البرازيلية الكبرى بدأت حياتها كأندية تجديف. على أي حال، هذا أمر غير متوقع بعض الشيء.
"ريمو يقع في شمال البرازيل، في مدينة بيليم، والتي تعني بالبرتغالية بيت لحم. كان هناك لاعب برازيلي ذهب للعب هناك، وقال: "أشعر بالفخر الشديد للعب في المكان الذي ولد فيه المسيح". وكان لا بد من توضيح أن هذا ليس صحيحًا.
"لكن على أي حال، ما أستغربه هو ما يحدث هنا، لأن ريمو صعد حديثًا إلى الدوري الممتاز والجميع يتوقع أن يهبط مباشرة. بعد ثلاث جولات في البطولة البرازيلية، حقق الفريق تعادلين وهزيمة واحدة. إنها مهمة صعبة التي ستقوم بها هناك، جيسي لينجارد. إذا كنت ستذهب إلى هناك، فستكون مهمة صعبة. أولاً، لأنك ستكافح ضد الهبوط طوال العام.
"ثانياً، لأنك إذا نظرت إلى الخريطة، ستجد أن قلب كرة القدم البرازيلية يقع في الجنوب الشرقي. ريو، ساو باولو، وبيلو هوريزونتي. أما ريمو، حيث يقعون، فكل مباراة خارج أرضهم تقريباً تتطلب رحلة طيران مدتها أربع ساعات. البرازيل بلد شاسع. لذا، هناك طرق أسهل لكسب المال من التوقيع مع ريمو.
"ما أتساءل عنه، وهذا يضعني في مكان ديك داستاردلي وقبعته المضحكة، هو أن ما سأفعله في هذه الظروف هو إطالة المفاوضات قليلاً، لأرى ما إذا كان هناك أي شخص آخر سيأتي. ربما سيكون هناك المزيد من الأندية البرازيلية... هذا ما سأفعله في موقفه".
- Getty
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
نشر لينجارد مقاطع فيديو له أثناء التدريبات بينما ينتظر تأمين خطوته التالية، ومن المؤكد أنه متحمس للعودة إلى الملاعب. ستكون المباراة التالية لكورينثيانز ضد نوفوريزونتينو، في نصف نهائي بطولة كامبيوناتو باوليستا يوم السبت.
