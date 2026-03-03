جيريمي فرينبونج يستطيع الطيران! ليفربول بحاجة إلى ظهير جانبي ليحافظ على لياقته البدنية ويقدم عاملًا إضافيًا لضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى

ومع ذلك، لم يقتصر دور فرينبونج على توفير مزيد من القوة الهجومية مقارنة بغوميز، بل إنه قدم أيضًا مزيدًا من الاختراق مقارنة بما قدمه محمد صلاح طوال فترة ما بعد الظهر.

بعد دقيقتين فقط من دخوله الملعب، حصل على ركلة حرة في منطقة خطرة بعد أن تجاوز كريسينسيو سمرفيل على الجناح الأيمن. بعد لحظات، انطلق مرة أخرى، وهذه المرة لم يستطع أكسل ديساسي سوى تحويل تمريرة فرينبونج الخطيرة إلى مرماه. كان من المفترض أن يسجل اللاعب الدولي الهولندي تمريرة حاسمة أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تري نيوني أهدر فرصة التسجيل بعد أن سدد الكرة فوق العارضة من مسافة 10 ياردات.

لكن في تلك المرحلة، لم يكن هذا الفشل مهمًا حقًا. فقد تم كسر مقاومة وست هام بشكل جيد وبشكل حقيقي بفضل لاعب لديه القدرة على إحداث تأثير كبير على ختام ما كان حتى الآن موسمًا محبطًا لكل من فرينبونج وليفربول.