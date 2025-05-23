"هناك محادثات مع عديد الأندية!" .. إنفانتينو يزيد من جدل مستقبل كريستيانو رونالدو قبل المونديال

هل حان وقت رحيل رونالدو عن نادي النصر؟

زاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من الجدل بشأن مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الفريق النصراوي حتى 30 يونيو 2025؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن التجديد من عدمه.

وسواء جدد الأسطورة البرتغالية مع النصر أم لا؛ هُناك حديث قوي للغاية، عن خوض اللاعب منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

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ولن يشارك النصر في كأس العالم للأندية 2025؛ حيث أن الفكرة أنه إذا جدد عقد رونالدو، ينتقل بشكلٍ مؤقت إلى أحد الفرق المشاركة في هذا الحدث الكبير، على أن يعود بعدها لقلعة العالمي.