حرص أحمد الكسار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، على توجيه رسالة إلى الأسطورة الإيطالية جيانلويجي بوفون، على خلفية زيارته إلى مقر النادي.
بعد جولة الأساطير .. جيانلويجي بوفون يتلقى رسالة من أحمد الكسار!
زيارة إيطالية إلى القادسية
واحتفل القادسية، تحت شعار "جولة الأساطير في نادينا"، بزيارة خاصة من جيانلويجي بوفون، أسطورة حراسة يوفنتوس، مع جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، للنادي، كما حضر الثنائي مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي.
وتفقد بوفون وجاتوزو، منشآت القادسية، ومرافق النادي، كما تواجدا في المقصورة، لمتابعة مباراة الجولة الخامسة عشرة، التي شهدت فوزًا عريضًا على الفيحاء بنتيجة (5-0).
هذه الزيارة اشتملت على عناق حار لبوفون وجاتوزو، مع ماتيو ريتيجي، مهاجم القادسية، والذي يشغل رأس الحربة للمنتخب الإيطالي، كما حصلا على قميص موقع من هدّاف الكالتشيو السابق.
رسالة الكسار
ونشر أحمد الكسار، حارس مرمى القادسية، رسالة إلى جيانلويجي بوفون، عبر منصة (إكس)، قائلًا "الأسطورة هنا معنا، مرحبًا بك في المملكة العربية السعودية، ونادي القادسية".
- Getty Images Sport
مفارقة غريبة
ورغم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025، إلا أن أحمد الكسار، طالما كان ضمن اختيارات المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حيث كان يتواجد في قائمة الأخضر، خلال تصفيات كأس العالم 2026، وبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.
الكسار بات في صراع على استعادة "ثقة" رينارد، من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما ضمن المنتخب السعودي، مقعدًا في المونديال.
المفارقة هنا، أن الكسار قد يتواجد في كأس العالم، بينما لا يزال موقف المنتخب الإيطالي، غير محسومًا، حيث لم يضمن مقعدًا في البطولة، بعد ذهابه للمشاركة في ملحق التصفيات الأوروبية.
المنتخب الإيطالي دخل حسابات معقدة، للتأهل "المباشر" إلى المونديال، قبل أن تنتزع النرويج مقعد المونديال، بعد فوز رفاق إرلينج هالاند على كتيبة جاتوزو بنتيجة (4-1)، في ختام التصفيات.
- Getty Images Sport
كيف تتأهل إيطاليا؟
قبل الدخول في حسابات الملحق الأوروبي، فإن الآتزوري يعتمد على مهاجمه ماتيو ريتيجي بشكل أساسي، حيث تمكن مهاجم القادسية، من إحراز 5 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة، خلال تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.
وأجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرعة الملحق الأوروبي، والتي أسفرت عن مواجهة بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية، على أن يتأهل الفائز لملاقاة المتأهل من ويلز ضد البوسنة والهرسك، في نهائي "المسار الأول".
وينافس المنتخب الإيطالي على مقعد المونديال، الذي يؤهله للتواجد في المجموعة الثانية، لينافس منتخبات كندا وقطر وسويسرا.
- Getty Images Sport
رودجرز يطلق الوحش
وأعلن نادي القادسية عن منح زمام الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول، إلى الإنجليزي بريندان رودجرز، مدرب ليفربول وليستر سيتي وسيلتيك الأسبق، لقيادة فارس الشرقية، بعد إقالة ميشيل جونزاليس، بسبب سوء النتائج.
رودجرز جاء لقيادة القادسية، أعقاب الخروج من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما نجح المدرب الإنجليزي في تعديل مسار الفريق.
وبعد التعادل مع ضمك بهدف لمثله، نجح رودجرز في قيادة القادسية لتحقيق أربع انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، حيث جاءت نتائج الفريق على النحو التالي..
* القادسية يفوز على مضيفه الشباب بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الثانية عشرة.
* القادسية يحقق فوزًا عريضًا على الرياض بنتيجة (4-0)، ضمن الجولة الثالثة عشرة.
* القادسية ينتزع فوزًا على مضيفه النصر بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة الرابعة عشرة.
* القادسية يكتسح الفيحاء بنتيجة (5-0)، ضمن الجولة الخامسة عشرة.
وتمكن كتيبة بريندان رودجرز من الوصول إلى الفوز التاسع من 14 مباراة، ليؤمن تواجد الفريق في المركز الخامس من ترتيب دوري روشن، برصيد 30 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن الهلال المتصدر.
وكان ماتيو ريتيجي أحد المستفيدين من انتفاضة القادسية مع رودجرز، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف في أربع مباريات مختلفة، ضد ضمك والشباب والرياض والفيحاء.