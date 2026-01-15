بعد جولة الأساطير .. جيانلويجي بوفون يتلقى رسالة من أحمد الكسار!

واحتفل القادسية، تحت شعار "جولة الأساطير في نادينا"، بزيارة خاصة من جيانلويجي بوفون، أسطورة حراسة يوفنتوس، مع جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، للنادي، كما حضر الثنائي مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي.

وتفقد بوفون وجاتوزو، منشآت القادسية، ومرافق النادي، كما تواجدا في المقصورة، لمتابعة مباراة الجولة الخامسة عشرة، التي شهدت فوزًا عريضًا على الفيحاء بنتيجة (5-0).

هذه الزيارة اشتملت على عناق حار لبوفون وجاتوزو، مع ماتيو ريتيجي، مهاجم القادسية، والذي يشغل رأس الحربة للمنتخب الإيطالي، كما حصلا على قميص موقع من هدّاف الكالتشيو السابق.