"جيانلوكا بريستياني ليس عنصريًا" - رئيس بنفيكا ينتقد الإيقاف "غير العادل" للجناح الأرجنتيني بعد اشتباكه مع فينيسيوس جونيور

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في المطار قبل سفر الفريق إلى إسبانيا، أعرب كوستا عن استيائه من توقيت الإجراء التأديبي وطبيعته. وقال: "لم أكن موجوداً في الملعب لأعرف ما قيل أو لم يقال؛ في موقف كهذا، يمكن أن يقال الكثير. نحن نصدق كلام لاعبنا، الذي تم وصفه بالعنصري، لكنه أبعد ما يكون عن العنصرية".

"لقد دافعنا دائماً عن اللاعب، وأبقيناه على اطلاع دائم بكل ما كنا نفعله، وأنا أتحدث الآن فقط لأنه تم اتخاذ قرار، حتى لو لم يكن نهائياً وحتى لو كان غير عادل، من وجهة نظرنا. لم يكن من المبرر أن يتحدث الرئيس قبل انتهاء الإجراءات. في النهاية، لم تصدر أي عقوبة، بل كان هناك فقط إيقاف عن اللعب، لكن لم يكن هناك داعٍ للحديث عن مسألة كانت لا تزال قيد النظر".