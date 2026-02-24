Getty Images
"جيانلوكا بريستياني ليس عنصريًا" - رئيس بنفيكا ينتقد الإيقاف "غير العادل" للجناح الأرجنتيني بعد اشتباكه مع فينيسيوس جونيور
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتخذ إجراءات قبل مباراة الإياب
ينبع الجدل من حادثة تورط فيها بريستياني في مشادة كلامية حادة مع فينيسيوس جونيور بعد وقت قصير من افتتاح البرازيلي التسجيل في لشبونة في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. في حين فتحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تحقيقاً وأصدرت قراراً مؤقتاً بإيقاف اللاعب لمباراة واحدة، يصر كوستا على أن شخصية اللاعب تتعرض للتشويه بشكل غير عادل قبل أن يتم إثبات جميع الحقائق. وفي حديثه للصحافة، أوضح لاعب خط وسط ميلان السابق أن النادي لا يزال يدعم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بشكل كامل.
كوستا يؤكد أن بريستياني "ليس عنصريًا"
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في المطار قبل سفر الفريق إلى إسبانيا، أعرب كوستا عن استيائه من توقيت الإجراء التأديبي وطبيعته. وقال: "لم أكن موجوداً في الملعب لأعرف ما قيل أو لم يقال؛ في موقف كهذا، يمكن أن يقال الكثير. نحن نصدق كلام لاعبنا، الذي تم وصفه بالعنصري، لكنه أبعد ما يكون عن العنصرية".
"لقد دافعنا دائماً عن اللاعب، وأبقيناه على اطلاع دائم بكل ما كنا نفعله، وأنا أتحدث الآن فقط لأنه تم اتخاذ قرار، حتى لو لم يكن نهائياً وحتى لو كان غير عادل، من وجهة نظرنا. لم يكن من المبرر أن يتحدث الرئيس قبل انتهاء الإجراءات. في النهاية، لم تصدر أي عقوبة، بل كان هناك فقط إيقاف عن اللعب، لكن لم يكن هناك داعٍ للحديث عن مسألة كانت لا تزال قيد النظر".
بنفيكا يشير إلى "عدوانية" فيدي فالفيردي
أثناء دفاعه عن لاعبه، انتقد كوستا أيضًا ما يعتبره معيارًا مزدوجًا فيما يتعلق بسلوك لاعبي ريال مدريد. على وجه التحديد، سلط رئيس بنفيكا الضوء على حادثة تورط فيها فيديريكو فالفيردي وصامويل دال، حيث يُزعم أن الأوروغواياني وجه لكمة لتحرير نفسه من المراقبة اللصيقة للسويدي. على الرغم من شكوى بنفيكا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، نجا فالفيردي من العقاب ومن المقرر أن يشارك في مباراة الإياب، وهو قرار أثار غضب إدارة نادي لشبونة بشكل واضح.
سارع كوستا إلى توضيح أنه لم يستخدم حادثة فالفيردي كوسيلة للإلهاء، بل كنقطة تتعلق بالإنصاف الرياضي، قائلاً: "أمر لا يلغي الآخر، ولا نريد استخدام الحالة الأخرى لإلغاء حالة بريستياني، لكن لا يمكننا نسيان ما حدث في المباراة على أرضنا. هناك عدوانية واضحة من فالفيردي، الذي يجب أن يغيب عن هذه المباراة".
إيمان راسخ رغم غياب مورينيو
المهمة التي تنتظر بنفيكا صعبة للغاية، خاصة وأنها ستخوض المباراة بدون مدربها الموقوف جوزيه مورينيو. فقد حصل المدرب السابق لريال مدريد على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، وسيضطر إلى مشاهدة المباراة من المدرجات بينما يحاول فريقه تعويض خسارته 1-0 في مجموع المباراتين أمام أحد أنديته السابقة. ومع ذلك، لا يزال كوستا واثقاً، مذكراً الجميع بأن فريقه قد هزم العملاق الإسباني مرة واحدة هذا الموسم خلال مرحلة الدوري من المسابقة.
"لا داعي للإشارة إلى مدى صعوبة هذه المباراة. قلب النتيجة في البرنابيو أمر صعب للغاية، لكن طموحنا وإيماننا لا يتزعزعان. لقد جربنا ذلك بالفعل هذا العام. لنلعب هذه المباراة بكل ما لدينا من قوة، على أمل أن نتمكن من إنجاز مهمتنا"، ختم كوستا.
