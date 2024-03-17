جويل ندالا .. أحدث مواهب مانشستر سيتي وصاحب البصمة الواضحة فى كأس العالم!

من هو ندالا أحدث مواهب مانشستر سيتى؟

جذب جويل ندالا، ناشئ أكاديمية مانشستر سيتي أنظار الجميع إليه بعد تألقه فى كأس العالم تحت 17 عامًا مع منتخب إنجلترا، والتحدي التالي أمامه هو المشاركة مع الفريق الأول للسيتى بقيادة جوارديولا.

وكانت هذه البطولة بمثابة نقطة انطلاق للعديد من النجوم بعد ذلك ويأمل ندالا، أن يتمكن الآن من اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته نحو القمة بعد تألقه العام الماضي في البطولة الأكبر والأهم للشباب.

وتألق الرباعى العظيم سيسك فابريجاس وتوني كروس وفيل فودين وفيكتور أوسيمين، فى هذه البطولة وصنعوا جميعًا اسمًا لهم في كأس العالم تحت 17 عامًا، حيث حصل كل من فابريجاس وكروس وفودين، على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما فاز أوسيمين بالحذاء الذهبي.

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ولم يحصل ندالا، فى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة على أى ميداليات أو جوائز فردية، ولكنه ترك بصمته فى البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، وبعد الخروج المبكر لإنجلترا نشر منشورًا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يظهر فيه وهو محطمًا وعلق قائلًا: "مخيب للآمال".

ويرصد لكم موقع "جول" فى التقرير التالي من هو ندالا، ومستقبله مع مانشستر سيتي على النحو التالى:-