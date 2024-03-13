جوهرة إيطاليا، جوكر السعودية وأبطال أسوأ 10 قرارات إدارية بشأن تجديد العقود

نجوم رحلوا عن أنديتهم نتيجة قرارات سيئة وجدلية

SHAHID

وصول العقد إلى نهايته إحدى أصعب لحظات كرة القدم بالنسبة للاعب والنادي، لأن كلًا من الطرفين يبدأ يسأل نفسه حول مدى رغبة الطرف الآخر في تجديد العقد وما هي الشروط الجديدة وما هي الخيارات الأخرى حال انتهت تلك العلاقة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تاريخ كرة القدم يزدحم بالصفقات المجانية وانتقال اللاعبين لأندية أخرى عقب انتهاء عقودهم والفشل في تجديدها لسبب أو لآخر، بعض تلك الصفقات كانت مفاجئة وصادمة جدًا وبعضها لم يترك أي بصمة أو ذكرى.

إدارات الأندية تُخطئ أحيانًا في عدم تجديد عقود لاعبيها، إما لشيء من العناد أو لخلافات مالية بسيطة كان يُمكن تجاوزها، أو لظنها أن اللاعب انتهى فنيًا ولم يعد قادرًا على العطاء.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تلك القرارات، بعدم تجديد العقود، لا يُمكن أن تُوصف إلا بالسيئة أو الساذجة، لأن الأندية دفعت ثمنها غاليًا وخسرت نجومًا دون أي مقابل مالي جيدو نشدد على أننا نصف القرار فقط وليس النادي أو المسؤول عنه.

نستعرض أبرز تلك القرارات في أوروبا والعالم العربي ..