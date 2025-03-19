"اقتحم المقابلة وقال لي عليك واحد!" .. جون موس يتذكر كيف حاول جوزيه مورينيو إرضاءه

شارك الحكم السابق جون موس حكاية مضحكة عن جوزيه مورينيو عندما اقتحم المدير الأسطوري مقابلة تلفزيونية ليثني على أدائه.

المقال يتابع أدناه المقال يتابع أدناه المقال يتابع أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل موس أدار المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 11 عامًا

كان لديه علاقة "حب وكراهية" مع مورينيو

سرد طريف يتذكره تابع GOAL على واتساب! 🟢📱