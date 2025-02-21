فيديو | "حماقة جون دوران وفضيحة تحكيمية!" .. تبرير الخسارة من الاتفاق وثنائي النصر يغادر "باكيًا"

أحداث مثيرة في سقوط النصر على أرضه..

بعد سلسلة طويلة من النتائج الإيجابية؛ سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في فخ "الخسارة"؛ وذلك ضد نظيره الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.

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النصر خسر (2-3) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. تجمد رصيد النصر عند النقطة 44، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ لتتعقد فرصه في التتويج باللقب.