"عانى من حالة نفسية سيئة وقاطعني رغم مساندتي له!" .. عم جون دوران يكشف أسرارًا مثيرة عن نجم النصر

اللاعب أصبح حديث العالم بعد انتقاله إلى النصر..

فاجأ مسؤولو النصر العالم أجمع، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2025"؛ بالتعاقد مع المهاجم جون دوران، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

صفقة دوران - حسب وسائل الإعلام - كلفت خزينة نادي النصر، مبلغًا ماليًا يقدر بـ90 مليون يورو، بواقع 77 مليونًا "ثابت" و13 "متغيرات"؛ بينما وقع اللاعب على عقود لمدة 5 سنواتٍ ونصف، حتى 30 يونيو 2030.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي البداية.. تم التشكيك في نجاح المهاجم الكولومبي مع الفريق النصراوي؛ قبل أن يرد اللاعب بقوة على أرضية الملعب، بتسجيله 4 أهداف في 3 مباريات - حتى الآن -.