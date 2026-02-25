Getty Images Sport
جون تيري يكشف أنه كان "في كامل لياقته البدنية" في خمس مباريات فقط مع تشيلسي طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات
تيري، أسطورة تشيلسي وإنجلترا
حقق تيري مسيرة رائعة كلاعب في تشيلسي، حيث أصبح أول لاعب يقود فريقه إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا 2011-12. كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات وكأس الرابطة ثلاث مرات.
كان لاعبًا أساسيًا في فريق البلوز بعد انضمامه إلى الفريق الأول في عام 2000، وشارك في 717 مباراة مع النادي قبل رحيله في عام 2017، ولم يسبقه في عدد المباريات سوى رون هاريس وبيتر بونتي.
خاض تيري 78 مباراة دولية مع إنجلترا، لكنه كان جزءًا من جيل موهوب لم يتمكن من تقديم أداء جيد في البطولات الكبرى، حيث فشل نجوم مثل واين روني وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد في تقديم أداء جيد عندما كان الأمر مهمًا للغاية بالنسبة للثلاثة أسود.
المدافع السابق يتحدث بصراحة عن الإصابات التي تعرض لها خلال مسيرته
في الحلقة الأخيرة من برنامج Double Tops برعاية BetMGM، تحدث تيري عن اللعب رغم المرض والإصابة وقال إنه لم يكن في حالة بدنية جيدة أبدًا.
وكشف: "كنت من الطراز القديم. إذا كنت أشعر بالمرض أو التوعك، كنت أخرج وأواصل اللعب، لا أعتقد أن الناس يجب أن يتغيبوا عن المباريات بسبب المرض - هذا لا يبدو صحيحًا بالنسبة لي.
"الجميع يقولون 'لن تكون في أفضل حالاتك إذا كنت مريضًا'، لكنك لا تعرف ذلك حتى تخرج إلى الملعب وتجرب.
"لا أستطيع أن أخبرك بعدد الحقن التي كان عليّ أخذها لأتمكن من خوض المباراة التالية، لكن ذلك لأنني كنت أريد اللعب في كل مباراة. لعبت 717 مباراة مع تشيلسي ويمكنني القول، بصدق، أنني كنت في كامل لياقتي في خمس مباريات منها.
"عندما كنت أشارك في مباراة، نادرًا ما كنت لا أعاني من إصابة في الضلع أو الذراع أو الساق أو الكاحل أو أي إصابة أخرى - كان هناك دائمًا شيء ما يؤلمني. كان ذلك جزءًا من كوني لاعب كرة قدم محترف، ولا يمكنك التغيب عن المباريات لأنك مريض.
"المباريات متتالية وسريعة ولا يمكنك أن تفوت أي منها. اللاعب الذي قد يأتي ليحل محلك قد لا يكون في مستواك، ومن أجل الفوز بالألقاب والمنافسة المستمرة، عليك أن تكون حاضراً، مهما كان الأمر".
سجل إصابات تيري في تشيلسي
من الواضح أن تيري لم يدع الألم الجسدي يمنعه من اللعب مع تشيلسي، لكن اللاعب البالغ من العمر 45 عامًا تعرض لإصابات خطيرة خلال مسيرته الكروية. فقد عانى من انزلاق غضروفي في عام 2006 وأصيب في أربطة الكاحل بعد عام، لكنه تمكن من العودة قبل الموعد المتوقع للمشاركة في نهائي كأس الرابطة ضد توتنهام في تلك المناسبة.
لم يتمكن من خوض سوى 27 مباراة خلال موسم 2012-13 بعد تعرضه لمشاكل في أربطة الركبة، واضطر للتعامل مع مشاكل متكررة في الكاحل وأوتار الركبة في نهاية مسيرته الكروية.
تيري يعترف بإحباطه من فرص التدريب في تشيلسي
كما أعرب تيري عن إحباطه لعدم مشاركته في تشكيلة تشيلسي الأول بعد إقالة إنزو ماريسكا من منصب مدرب الفريق الأول. غادر الإيطالي في يوم رأس السنة الجديدة وتم تعيين كالوم ماكفارلين مدربًا مؤقتًا، وحقق نقطة مفاجئة ضد مانشستر سيتي قبل أن يخسر أمام فولهام.
وقال تيري: "(لم أكن) منزعجًا، بل ربما أكثر إحباطًا لأنني كنت بالتأكيد جزءًا من مجموعة تحت 21 عامًا التي ذهبت إلى هناك.
"لذا، حتى لو لم أكن قد توليت قيادة الفريق. من الواضح أن كالوم تولى قيادة الفريق وأبلى بلاءً حسناً. وحقق نتيجة جيدة في المباراة.
"أشعر أنني كان يجب أن أكون جزءًا منهم. الآن، اسمعوا. على الناس اتخاذ قرارات. أحب عندما يتخذ الناس قرارات ويقولون نعم أو لا. ومن الواضح أن المالك أو من اتخذ تلك القرارات، المديرون الرياضيون قالوا "لا"، لعدم ضمي لأي سبب كان - لماذا، لا أعرف".
منذ ذلك الحين، تم تعيين ليام روزينيور مدربًا دائمًا لتشيلسي وبدأ بشكل واعد، حيث فاز في ثماني من أول 12 مباراة قادها.
