جونزالو جارسيا.. كابوس إندريك ورودريجو وحل أزمة ريال مدريد الأكبر!

جوهرة الملكي تظهر في الوقت الأهم!

في قلب العاصمة الإسبانية، حيث تتلألأ كؤوس دوري أبطال أوروبا في متحف سانتياجو برنابيو، يظهر اسم جديد بقوة على الساحة، ليس فقط كنجم صاعد من أكاديمية النادي "لا فابريكا"، بل كحل محتمل لمعضلة فنية تؤرق خط هجوم ريال مدريد وتضع مستقبل نجومه الشباب على المحك.

إنه جونزالو جارسيا، المهاجم الشاب الذي تحول في وقت قياسي من مجرد لاعب واعد في الفريق الرديف "كاستيا" إلى حديث الصحافة العالمية، وبات يوصف بأنه "كابوس" يهدد مسيرة الثنائي البرازيلي إندريك ورودريجو، وفي الوقت ذاته، طوق النجاة لأزمة فنية تلوح في الأفق بين النجمين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.