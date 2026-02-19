جوليان ألفاريز يكشف عن موقفه بشأن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستهدف أرسنال المهاجم السابق لمانشستر سيتي

أفادت التقارير أن مهاجم ريال مدريد ألفاريز قد أوضح تفضيلاته بشأن الانتقال بعد تكهنات كثيرة حول عودته إلى إنجلترا. وترددت شائعات الشهر الماضي عن أن نجم مانشستر سيتي السابق يفكر في الانتقال إلى أرسنال، وتقدر قيمته بنحو 87 مليون جنيه إسترليني. يُعتقد أن آرسنال هو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي ترغب في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا والفائز بكأس العالم، إلى جانب تشيلسي ومانشستر يونايتد. ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن اللاعب الأرجنتيني لا يسعى بالضرورة للعودة إلى المملكة المتحدة في الوقت الحالي.

تزعم صحيفة سبورت الإسبانية أن ألفاريز يفضل الانتقال إلى برشلونة إذا كان سيغادر فريق دييغو سيميوني. على الرغم من الاهتمام الكبير من الأندية الإنجليزية، يُعتقد أن المهاجم يفضل البقاء في إسبانيا. في حين أن هذا يمثل ضربة لآمال أرسنال في التعاقد مع مهاجم ذي كفاءة عالية، إلا أن الصعوبة المعروفة التي يواجهها برشلونة في تلبية التقييمات العالية لانتقالات اللاعبين قد تمنح أرسنال بعض الأمل. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن أتلتيكو قد تحرك لحماية لاعبه من خلال عرض عقد جديد عليه لصد المتقدمين، على الرغم من أن عقده الحالي سينتهي في عام 2030.