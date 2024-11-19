جولر أمام مونتينجرو .. هدية يحتاجها مبابي وتوقفوا قليلًا عن لوم أنشيلوتي!

ظهور جيد للنجم التركي

لم يسجل ولم يصنع، ولكنه ظهر بصورة جيدة وهدد الخصم في أكثر من فرصة، خلال المباراة التي خسرتها تركيا 3/1 أمام مونتينجرو، نحن هنا نتحدث عن أردا جولر!

ثلاثية أصحاب الأرض جاءت كلها عن طريق لاعب واحد وهو نيكولا كرستوفيتش، بينما سجل كينان يلديز هدف تركيا الوحيد في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

الأرقام تنصف جولر في هذه الخسارة التي تلقاها فريق المدرب فينشينزو مونتيلا، وربما تضعه كأفضل لاعب في المباراة خلف صاحب الهاتريك، ولكن بالتدقيق قليلًا في مستواه، سنعرف أن بعض الضجة المحيطة به ليست دقيقة إلى حد كبير وتحتاج إلى المراجعة.

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