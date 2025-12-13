Messi IndiaGoal Ar Only GFX
علي سمير

فيديو | إلقاء زجاجات وتدمير مدرجات ومحاولة اقتحام .. ميسي يهرب مبكرًا بعد تحول زيارته للهند إلى كابوس!

النجم الأرجنتيني غادر مبكرًا للهروب من الفوضى

حدث نادر ولحظات تاريخية في الهند تحولت إلى كارثة محققة .. زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبلاد، شهدت حالة من الفوضى والغضب أفسدت جولته ودفعت قوات الأمن للتدخل.

القصة بدأت بقرار ميسي باستغلال فترة الراحة التي يقضيها حاليًا بعد قيادة إنتر ميامي للفوز بالدوري الأمريكي، عن طريق خوض جولة في الهند لزيارتها ومنح الجماهير هناك فرصة فريدة من نوعها لرؤيته، حيث ذهب بصحبة زميليه في إنتر ميامي رودريجو دي بول ولويس سواريز.

كل الأمور كانت على ما يُرام في البداية، الجميع يصطف لرؤية أحد أهم أساطير كرة القدم في التاريخ، قبل أن نشاهد زجاجات تتطاير في كل مكان ولافتات تعرضت للتدمير.

    ماذا حدث؟

    وفقًا لوكالة الأنباء الهندية "ANI" فإن الجماهير تواجدت في ملعب "سولت ليك" في كولكاتا لرؤية ميسي، ولكنهم خرقوا البروتوكولات الأمنية ليفشل التنظيم بالكامل.

    الفوضى تسببت في فشل العديد من المشجعين في إلقاء نظرة خاطفة على ميسي، مما جعلهم يلقون الزجاجات نحو الملعب، بالإضافة إلى تدمير اللافتات التي تم وضعها من أجل الترحيب بنجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

    الحدث الذي تم تنظيمه في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، لم يتجاوز الـ22 دقيقة، وذلك لمغادرة ميسي المكان بشكل سريع تخوفًا من أي مخاطر أمنية قد تُعرضه للأذى.

  • "دفعا 12 ألف روبية لرؤية ميسي"

    وكالة الأنباء "ANI" نقلت شكاوى المشجعين الحاضرين للحدث، حيث قال أحدهم:"كان القادة والممثلون فقط هم من يحيطون بميسي في الملعب، لماذا قاموا باستدعاء الجماهير للحدث إذن؟ اشترينا تذكرة قيمتها 12 ألف روبية ولم نشاهد وجهه حتى".

    وقال مشجع آخر:"الأمر كان فظيعًا، ميسي جاء لمدة 10 دقائق فقط، ووجدنا القادة والشخصيات الهامة يحيطون به بسرعة، لم نتمكن من رؤيته، لم يقم حتى بتسديد ركلة واحدة وغادر دون أن يفعل شيئًا".

    وأضاف:"ما حدث أضاع علينا الكثير من الوقت والمال ومشاعرنا بعدما تحمسنا لرؤية ميسي، وفي النهاية وصلت الأمور إلى هذا الوضع".

    وأحد المشجعين الغاضبين قال أيضًا:"دفعنا هذا المبلغ الباهظ ووجدنا 50 شخصًا حوله، ولم نشاهد أي شيء، لقد لوح لنا لنا بيده بضعة مرات فقط".

    وأفادت الوكالة أنه بعد لحظات من خروج ميسي واختفائه من المشهد بعد مغادرة نفق الملعب، خرجت الأمور عن السيطرة بشكل أكبر، وزاد غضب الجماهير من انتهاء كل شيء بهذه السرعة دون رؤية الأسطورة الأرجنتينية.

    نجم السينما الهندية المعروف شاروخان تواجد هو الآخر في مدينة كولكاتا لرؤية الحدث، إلى جانب الزعيم الهندي السابق سوراف جانجولي ورئيسة الوزراء ماماتا بانيرجي، ولكنه لم يشارك في البرنامج المقرر بعد اختصار كل شيء لمخاوف أمنية.

    محاولات للاقتحام

    النجم الأرجنتيني كان ينوي التجول في الملعب لتحية الجماهير، ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب قيام المشجعين بإلقاء الزجاجات، لعدم قدرتهم على رؤية ميسي، وقام البعض بتدمير اللافتات والمقاعد، بالإضافة إلى إطلاق صافرات الاستهجان على المسؤولين والشخصيات العامة التي أحاطت بميسي.

    وقام المشجعون كذلك بتدمير اللافتات واللوحات الإعلانية والكراسي البلاستيكية الموجودة في المدرجات، بل وصل الأمر إلى محاولة تكسير الحواجز من أجل اقتحام الملعب، حيث تدخلت قوات الأمن لمنع ذلك من الحدوث.

    وعلى الرغم من أن الأمور لم تتطور إلى ما هو أسوأ، إلا أن الشرطة كانت ترى الخيار الأفضل هو رحيل ميسي بشكل مبكر عن المقرر له، مع نشر المزيد من قوات الأمن لضمان خروجه بسلامة.

  • تفاصيل عن جولة ميسي في الهند

    النجم المخضرم قرر القيام بجولة "GOAT India Tour 2025" على مدار 3 أيام، وذلك بهدف دعم شعبية كرة القدم في الهند والاحتفال بمسيرته مع الجماهير هناك.

    الجزء الأول كان في مدينة كولكاتا بشرق الهند، ولكن كل شيء تم إفساده بسبب أحداث الفوضى، مع الذهاب في المساء إلى "حيدر آباد" في جنوب البلاد.

    واليوم الثاني وهو 14 ديسمبر يذهب ميسي إلى غرب الهند في مومباي، قبل اختتام الرحلة في اليوم الثالث "15 من نفس الشهر" بالتواجد في نيودلهي بالشمال.

