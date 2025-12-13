فيديو | إلقاء زجاجات وتدمير مدرجات ومحاولة اقتحام .. ميسي يهرب مبكرًا بعد تحول زيارته للهند إلى كابوس!

حدث نادر ولحظات تاريخية في الهند تحولت إلى كارثة محققة .. زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبلاد، شهدت حالة من الفوضى والغضب أفسدت جولته ودفعت قوات الأمن للتدخل.
القصة بدأت بقرار ميسي باستغلال فترة الراحة التي يقضيها حاليًا بعد قيادة إنتر ميامي للفوز بالدوري الأمريكي، عن طريق خوض جولة في الهند لزيارتها ومنح الجماهير هناك فرصة فريدة من نوعها لرؤيته، حيث ذهب بصحبة زميليه في إنتر ميامي رودريجو دي بول ولويس سواريز.
كل الأمور كانت على ما يُرام في البداية، الجميع يصطف لرؤية أحد أهم أساطير كرة القدم في التاريخ، قبل أن نشاهد زجاجات تتطاير في كل مكان ولافتات تعرضت للتدمير.