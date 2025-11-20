جوسيب بيدرول يسخر من "المجلس القطري" ويتهمه بتقليد "إل شرينجيتو" .. وخالد الجاسم يرد: برنامجنا ظهر قبلك بـ9 سنوات!

برنامج "المجلس" في قناة الكاس القطرية يُعد واحداً من أبرز البرامج الحوارية الرياضية في المنطقة، حيث رسّخ مكانته منذ انطلاقه عام 2005 كمنبر رئيسي لمناقشة القضايا الكروية الخليجية والعربية بعمق وتحليل.

ويقود الإعلامي خالد جاسم، برنامج المجلس حيث يستضيف نخبة من نجوم الكرة والمحللين من مختلف الدول العربية، ليطرح القضايا الفنية والجدل التحكيمي بجرأة وشفافية.

ولبرنامج "المجلس" تأثير إعلامي كبير، حيث ساهم في ترسيخ صورة قناة الكاس كمنصة رياضية رائدة في الخليج، خصوصًا من خلال تغطياته لبطولات مثل كأس العالم، "خليجي" و"كأس آسيا" التي حظيت بمتابعة جماهيرية ضخمة.

ورغم مرور أكثر من عقدين على انطلاقه، ما زال البرنامج يحافظ على مكانته بفضل أسلوبه التفاعلي وضيوفه البارزين، حيث أصبح البرنامج مرجعًا أساسيًا لمتابعة تفاصيل البطولات والجدل التحكيمي، وواحدًا من أهم علامات قناة الكأس القطرية في الإعلام الرياضي العربي.

