جوزيه مورينيو يرد بصرامة على تداعيات الجدل العنصري حول فينيسيوس جونيور، بينما يستعد بنفيكا لمباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد
مورينيو يدافع عن بريستياني وسط تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
ينبع الجدل من حادثة وقعت خلال فوز ريال مدريد 1-0 على بنفيكا في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا، حيث زُعم أن الشاب الأرجنتيني بريستياني قد أهان اللاعب البرازيلي الدولي بألفاظ عنصرية. وقد لفتت تداعيات هذه الحادثة انتباه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بصفته الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية. وبعد فوز فريقه السهل 3-0 على AVS في ملعب Estadio da Luz يوم السبت، لم يكن المدرب السابق لريال مدريد في مزاج يسمح له بتقديم التصريحات التي كان الكثيرون ينتظرونها. وعندما ضغط عليه الصحفيون بشأن هذه المسألة، أجاب مورينيو برد قاطع: "لا أريد التعليق".
"صعب على الجميع" يقول مورينيو
تدخل مسؤول الإعلام في بنفيكا بسرعة لتوضيح موقف النادي، موضحًا أن "هناك تحقيقًا جاريًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وأن المدرب غير متاح للإجابة". ويشير صمت الإدارة إلى رغبتها في التركيز على الأمور الكروية فقط، على الرغم من أن مورينيو أقر بأن الأجواء المحيطة بميدان التدريب كانت بعيدة عن المعتاد. ومن الواضح أن ثقل هذه الادعاءات كان محسوسًا داخل جدران أكاديمية سيكسال.
وفي معرض حديثه عن الضغط النفسي الذي فرضته هذه القضية على فريقه، أضاف مورينيو: "أكرر أن الأمر كان صعبًا على الجميع. لن أحدد مستوى الصعوبات التي واجهناها. لقد تمكنا جميعًا من التحلي بالاحترافية".
بنفيكا يجد إيقاعه على أرض الملعب
على الرغم من الجدل المستمر، لا يزال بنفيكا الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري البرتغالي هذا الموسم بعد فوزه على AVS. ومع ذلك، فإن العدد الكبير من التعادلات جعله يحاول اللحاق بالركب في سباق ثلاثي محتدم على اللقب. بعد فوزه على AVS، يحتل النسور المركز الثالث برصيد 55 نقطة بعد 23 مباراة، بينما يتصدر بورتو الترتيب برصيد 62 نقطة. لاحظ مورينيو تحسنًا كبيرًا في تماسك فريقه مقارنة ببداية الموسم. وشرح تطور فريقه قائلاً: "نحن اليوم فريق أكثر تماسكًا مما كنا عليه في المباراة الأولى ضد أفيس. نحن فريق أكثر تماسكًا. مع مبادئ لعب محددة.
"جميع اللاعبين، وليس عشرة منهم فقط، يعرفون كيفية تفسيرها. نواصل السعي وراء النقاط والقيام بدورنا. انتهى الشوط الأول من المباراة وكان الشوط الثاني أفضل من جانب AVS. كنا أكثر استرخاءً من جانبنا، وخفضنا وتيرة اللعب. ثلاث نقاط مهمة وإلزامية".
أجواء متقلبة تنتظر مدريد
يحتوي الأفق القريب على رحلة صعبة إلى البرنابيو هذا الأربعاء، حيث يتعين على بنفيكا تعويض تأخره بهدف واحد. أمضى مورينيو الأسبوع الماضي في إدارة موارده، حيث أعطى راحة للاعبين رئيسيين مثل فانجيليس بافليديس وألكسندر باه خلال الشوط الثاني من مباراة AVS لضمان استعدادهم للمباراة في إسبانيا. ومع ذلك، ستكون المعركة التكتيكية ثانوية بالنسبة للسرد العاطفي. مع استعداد فينيسيوس جونيور لمواجهة الفريق الذي يُزعم أن أحد لاعبيه أساء إليه، ستصل التوترات إلى ذروتها.
