في ليلة تأديب الأستاذ لتلميذه: جوزيه مورينيو يصاب بالجنون قبل فك لعنة ريال مدريد.. وحارس بنفيكا يستحضر "روح راموس" القاتلة

يا الله على جنون دوري أبطال أوروبا؛ هكذا يُمكن أن نصرخ بصوتٍ عالٍ، بعد ما شاهدناه في مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد مستضيفه بنفيكا البرتغالي، مساء يوم الأربعاء.

ريال مدريد سقط (2-4) أمام بنفيكا بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ورغم أن الميرينجي تقدّم أولًا، عن طريق نجمه كيليان مبابي في الدقيقة 30؛ إلا أن بنفيكا رد بثلاثية متتالية بواسطة أندريس شييلديروب وفانجيليس بافليديس، في الدقائق 36 و45+5 و54 تواليًا.

وعاد مبابي ليسجل الثاني للعملاق الإسباني في الدقيقة 58؛ قبل أن تحمل الدقيقة 90+8 كل معاني الإثارة الكروية، عندما أحرز حارس بنفيكا أناتولي تروبين الهدف الرابع لفريقه.

رأسية تروبين أهلت بنفيكا إلى "ملحق" دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وبفارق "هدف وحيد" فقط عن مارسيليا الفرنسي.

بنفيكا خطف "المركز الرابع والعشرين" من مارسيليا؛ وهو الأخير المؤهل إلى "الملحق"، وسط احتفالات جنونية في ملعب "دا لوز" بلشبونة البرتغالية.

ومن ناحيته.. تجمد ريال مدريد عند النقطة 15؛ ليخرج من المراكز الثمانية الأولى المؤهلة إلى دور ثمن النهائي "مباشرة"، ويضطر لخوض "الملحق" للموسم الثاني على التوالي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز بنفيكا "الدرامي" على ريال مدريد، في ليلة الأربعاء الأوروبية المثيرة..