"الأمر محسوم بالفعل" .. رد قاطع من مورينيو على أنباء عودته إلى ريال مدريد

رد جوزيه مورينيو مدرب فريق بنفيكا البرتغالي، على احتمالية عودته مرة أخرى إلى ريال مدريد، وسط أنباء إقالة تشابي ألونسو خلال الأيام القليلة القادمة.

ريال عانى بعض التخبطات في الفترة الماضية محليًا وأوروبيًا، كان آخرها بالخسارة أمام سيلتا فيجو يوم الأحد الماضي بهدفين دون رد، لتنتشر التكهنات حول وجود حالة من الغضب لدى رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن يورجن كلوب وزين الدين زيدان، من بين الأسماء المقترحة لخلافة ألونسو في حالة إقالته، حيث من المتوقع أن تكون مباراة مانشستر سيتي، غدًا، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا بمثابة الفرصة الأخيرة له.

مورينيو كان من ضمن الأسماء المرشحة لخلافة ألونسو، وهو الأمر الذي رد عليه مدرب بنفيكا قبل مباراته غدًا أمام نابولي في دوري الأبطال.