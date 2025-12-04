يبدو أن يايا توريه، نجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق، لم يُغلق بعد ملف عداوته الشهيرة مع المدرب بيب جوارديولا، حيث عاد للحديث عن علاقته المتوترة مع الإسباني واصفًا إياه بالثعبان وكاشفًا عن رأي زوجته القاسي به. فما الذي قاله؟
"ليس رجلًا، بل ثعبان" .. يايا توريه يفتح النار من جديد على بيب جوارديولا ويكشف رأي زوجته "القاسي" به
توريه وجوارديولا
يُعرف بيب جوارديولا في عالم كرة القدم بفضله على عديد اللاعبين وتطورهم وتحسن مستواهم ورفع جودة أدائهم، لكنه في نفس الوقت يُعرف بعداوته مع العديد منهم، ولعل يايا توريه وصامويل إيتو يقفان على رأس قائمة "أعداء" المدرب الإسباني المخضرم.
ويعود تاريخ العداوة بين اللاعب الإيفواري المعتزل والمدير الفني الحالي لمانشستر سيتي إلى سنوات الرجلين معًا في برشلونة، حيث تواجد اللاعب مع الفريق منذ صيف 2007 فيما تولى المدرب مهمة تدريب البارسا صيف 2008.
توريه كان من اللاعبين المهمين في برشلونة لكن جوارديولا قرر منح الفرصة للشاب الواعد سيرجيو بوسكيتس مع تهميش دور النجم الإيفواري تمامًا، حيث لم يلعب سوى 90 دقيقة إجماليًا خلال تسع مباريات فقط خلال موسمه الأخير في نو كامب، وهو ما دفعه للرحيل صيف 2010 باتجاه مانشستر سيتي.
وعام 2016 اجتمع الثنائي من جديد في النادي الإنجليزي، وتكررت الخلافات التي انتهت برحيل توريه صيف 2018، وقد تبادل جوارديولا الاتهامات والتصريحات الساخنة مع توريه ووكيله طوال تلك السنوات.
وأبرز تلك الاتهامات، اتهام توريه للمدرب بالعنصرية وقد أغضبت جوارديولا كثيرًا ووصف اللاعب بالكاذب، وكانت تصريحات الوكيل بداية انفجار الأزمة في السيتي. ديميتري سيلوك، وكيل توريه، هاجم المدرب الإسباني بشراسة لاستبعاد موكله من قائمة السيتي في دوري الأبطال، وقد رد جوارديولا باستبعاد اللاعب تمامًا من اللعب واشتراط اعتذار موكله ليعفو عنه، وهو ما أدى في النهاية إلى رحيل توريه بانتهاء عقده وعدم تجديده صيف 2018.
توريه اعتذر فيما بعد عن اتهامه لجوارديولا بالعنصرية وقد قال أنه أرسل له رسالة اعتذار لكنه لم يتلقى الرد أبدًا.
هجوم توريه الجديد
صاحب الـ42 عامًا، الذي حظي بمسيرة أسطورية مع مانشستر سيتي، تحدث عن خلافه مع جوارديولا في مقابلة على قناة ZACK على يوتيوب، واصفًا إياه بالثعبان!
اللاعب الذي عمل مع روبرتو مانشيني حين كان الأخير مديرًا فنيًا للمنتخب السعودي قال عن المدرب الإسباني "لا أرى رجلًا، أرى ثعبانًا".
وكشف اللاعب المعتزل عن رأي زوجته بالمدرب، قائلًا "مدرب برشلونة اتصل بي وقال "يجب أن تعود، هذا مهم"، فزوجتي قالت لي "هل ستستمع إلى هذا الهراء؟ لقد عاملك كالأوساخ، والآن يريدك أن تبقى، وأنت ستبقى؟ لنذهب إلى مانشستر"".
وتابع "هذا الرجل لم يشركني طوال السنة، وفي نهاية السنة تألّقت في كأس العالم 2010، وجلبني إلى برشلونة. زوجتي كانت تخبرني عنه "شيطان، إنه ليس رجلًا، إنه شرير"، هي ترى فيه شخصًا سلبيًا."
ميسيرة يايا توريه في كرة القدم
بدأ يايا توريه مسيرته الكروية في أكاديمية أسيك ميموزا الشهيرة في كوت ديفوار، قبل أن يشق طريقه نحو أوروبا عام 2001 بالانضمام إلى نادي بيريفن البلجيكي. ومن هناك تنقل بين عدة محطات، منها ميتالورغ دونيتسك الأوكراني، وأولمبياكوس اليوناني، وموناكو الفرنسي، إلى أن انضم إلى برشلونة في عام 2007، حيث لمع اسمه على الساحة العالمية.
وفي عام 2010، انتقل توريه إلى مانشستر سيتي، ليصبح أحد أبرز نجوم النادي في حقبة النجاح الحديثة، قبل أن يعود لفترة قصيرة إلى أولمبياكوس عام 2018، ثم يختتم مسيرته الاحترافية في الصين.
على صعيد الألقاب، توّج توريه بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وبالدوري الإسباني مرتين، والدوري اليوناني مرة واحدة، كما فاز بدوري أبطال أوروبا موسم 2008-2009 مع برشلونة، إضافة إلى عدد من الكؤوس المحلية في إنجلترا وإسبانيا.
دوليًا، خاض توريه 101 مباراة بقميص منتخب كوت ديفوار سجل خلالها 19 هدفًا، وكان أحد ركائز الجيل الذهبي الذي قاد “الأفيال” للتتويج بكأس الأمم الإفريقية عام 2015.
ما القادم لمانشستر سيتي؟
يستعد مانشستر سيتي لمواجهة سندرلاند في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، بعدما كان قد حقق فوزًا دراميًا على فولهام بنتيجة 5-4 في الجولة الماضية.
ويوم الأربعاء المقبل سيتوجب على جوارديولا استعادة ذكريات الماضي بمواجهة ريال مدريد في قمة الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، ويحتاج الفريق للفوز باللقاء لينعش حظوظه في التأهل لدور الـ16.
السيتي يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب البريميرليج بفارق 5 نقاط عن آرسنال في الصدارة، فيما لا يمتلك في مرحلة الدوري من دوري الأبطال سوى 10 نقاط تضعه في المركز التاسع حاليًا.