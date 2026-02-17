جوردون رامزي يدعم "الأب الرائع" ديفيد بيكهام ويرسل تحذيرًا واضحًا إلى بروكلين بشأن زوجته نيكولا بيلتز وسط خلاف عائلي

قال صاحب المطعم الحائز على نجمة ميشلان والبالغ من العمر 59 عامًا لصحيفة The Sun: "إنها حالة صعبة للغاية. فيكتوريا مستاءة، وأنا أعلم تمامًا مدى حب ديفيد لبروكلين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

"لقد تبادلت بعض الرسائل مع بروكلين، وعلاقتنا قوية. أنا أحبه – قلبه رائع. لكن الأمر صعب، أليس كذلك، عندما تكون مغرماً؟ الحب أعمى. من السهل أن تصعد على تلك الأفعوانية، وتندفع. لكنه سيعود.

"لقد رأيت بنفسي مدى جودة والديه. ديفيد أب رائع للغاية. كلاهما يبذلان الكثير من الجهد من أجل أطفالهما، وأنا أعرف كم مرة أنقذوا بروكلين من المأزق.

"أعتقد أن الأمر سيكون مسألة وقت قبل أن ينظر بروكلين إلى نفسه جيدًا ويفهم ما يعنيه والداه بالنسبة له. إنه يائس من شق طريقه بنفسه، وأنا أحترم ذلك منه. إنه أمر جيد للغاية. لكن تذكر من أين أتيت. وبصراحة، يومًا ما لن يكون لديك أمك وأبوك، وعليك أن تفهم ذلك. ستدرك ذلك يومًا ما.

"أريد فقط أن يأخذ بروكلين لحظة لنفسه. وتذكر: أنت نصف أمك ونصف أبيك. وأنت شاب رائع. لكن يا فتى، لقد فعلوا لك أكثر مما فعله أي شخص آخر في حياتك كلها. الوقت هو أفضل علاج، وديفيد سيعيد تلك العلاقة إلى مسارها الصحيح بالتأكيد."