فيديو | كان يضحك .. لاعب الهلال يثير الجدل برد فعل غريب أثناء وداع جورج جيسوس!

لم تكن علاقة جيسوس بأفضل حال مع بعض اللاعبين..

وضع نادي الهلال، حدًّا لمسيرة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، مع فريق الكرة الأول، بعد إعلان إنهاء العلاقة التعاقدية معه، بعد موسمين، شهدا العديد من الألقاب واللحظات الصعبة في مسيرة الزعيم.

جيسوس رحل عن الهلال بعد عامين، نجح خلالهما في قيادة الزعيم للفوز بالدوري "الذهبي" دون هزائم، وإكمالها بالثلاثية السعودية، خلال الموسم الماضي، إلا أن هذا الموسم شهد العديد من النتائج المترنحة لكتيبة الأزرق، اختتمها بالخروج من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة (1-3)، في نصف النهائي.

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