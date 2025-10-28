"غياب بروزوفيتش سيزيد الأمر سوءًا" .. تحذير للنصر من نقطة ضعف جيسوس الكبرى قبل مواجهة الاتحاد

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع النصر مع الاتحاد في كلاسيكو يعد بالكثير من المتعة والإثارة.

النصر كان قد حجز مقعده في دور الـ 16 بعد فوزه على جدة في الدور الماضي بأربعة أهداف دون رد، بينما وصل العميد إلى ثمن النهائي بعد عبور الوحدة بهدف نظيف.

وفيما يسعى الاتحاد، لمصالحة الجماهير بعد الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق، والتي كان آخرها الخسارة من الهلال، في دوري روشن السعودي، يدخل كريستيانو رونالدو ورفاقه المباراة وعينهم على الفوز وحدة، لمواصلة الأداء المميز الذي يظهر به العالمي في الموسم الحالي، للاقتراب خطوة جديدة من بطولة تضاف في خزائن الفريق.

المباراة ستُقام على ملعب الأول بارك في الرياض، الخاص بالنصر، مساء اليوم الثلاثاء.