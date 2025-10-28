يترقب الجميع مباراة دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الثلاثاء بين النصر وضيفه الاتحاد على ملعب الأول بارك، وقد حُذر الأول من نقطة ضعف مدربه، جورج جيسوس، الكبرى قبل المواجهة والتي ستزداد سوءًا بغياب النجم مارسيلو بروزوفيتش. فما هي؟
"غياب بروزوفيتش سيزيد الأمر سوءًا" .. تحذير للنصر من نقطة ضعف جيسوس الكبرى قبل مواجهة الاتحاد
كلاسيكو الكأس
أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع النصر مع الاتحاد في كلاسيكو يعد بالكثير من المتعة والإثارة.
النصر كان قد حجز مقعده في دور الـ 16 بعد فوزه على جدة في الدور الماضي بأربعة أهداف دون رد، بينما وصل العميد إلى ثمن النهائي بعد عبور الوحدة بهدف نظيف.
وفيما يسعى الاتحاد، لمصالحة الجماهير بعد الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق، والتي كان آخرها الخسارة من الهلال، في دوري روشن السعودي، يدخل كريستيانو رونالدو ورفاقه المباراة وعينهم على الفوز وحدة، لمواصلة الأداء المميز الذي يظهر به العالمي في الموسم الحالي، للاقتراب خطوة جديدة من بطولة تضاف في خزائن الفريق.
المباراة ستُقام على ملعب الأول بارك في الرياض، الخاص بالنصر، مساء اليوم الثلاثاء.
غيابات مؤثرة عن الفريقين
يدخل النصر والاتحاد بقائمة غنية بالأسماء الممتازة، سواء على صعيد السعوديين أو الأجانب، لكن كلاهما يفتقد لعدد من نجومه البارزين.
الاتحاد طار إلى الرياض دون 5 من نجومه وهم عبد الرحمن العبود، وحسن كادش، ومحمد دومبيا، وأحمد شراحيلي، ومعاذ فقيهي، وقد اصطحب المدرب سيرجيو كونسيساو معه إلى العاصمة المدافع مهند الشنقيطي لكن وجوده في الملعب مازال محل شك كبير.
النصر على الجانب الآخر سيفتقد إلى خدمات الثلاثي المصاب عبد الملك الجابر وسامي النجعي وسعد قهوي، ورغم تعافي مارسيلو بروزوفيتش وتواجده في التمرين الجماعي يوم أمس، إلا أن المدرب جورج جيسوس يُفضل عدم المغامرة به وإبعاده عن اللقاء.
النصر استعاد نجمه السعودي أيمن يحيى بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الحزم الأخيرة في دوري روشن السعودي، حيث دخل اللاعب حسابات مدربه البرتغالي للكلاسيكو المنتظر.
"نقطة ضعف جيسوس الكبرى"
أحمد عطيف، محلل برنامج "دورينا غير"، تحدث عن اللقاء خلال حلقة أمس محذرًا النصر من نقطة ضعف جيسوس الكبرى، ومشيرًا إلى أن غياب بروزوفيتش عن اللقاء سيزيد الطين بلة في هذا الجانب.
وأوضح عطيف، لاعب الشباب السابق، أن المدرب البرتغالي يُعاني أمام الخصوم الذين يلعبون بضغط عالٍ وعكسي، مضيفًا "جيسوس مطالب بالفوز بالطبع، لا أتوقع أن يُغير من أفكاره، لكننا سنرى كيف سيتعامل مع الضغط العالي المتوقع تنفيذه من كونسيساو. جيسوس يُعاني دائمًا أمام تلك الفرق وغياب بروزوفيتش سيزيد من سوء تلك النقطة".
أضاف موضحًا "حل النصر الوحيد حتى الآن لتفادي الضغط العالي والعكسي والتخلص منه كان بالتمرير إلى نجم الوسط الكرواتي، لكنه سيغيب أمام الاتحاد، وهنا ننتظر ما هي الحلول التي سيجدها جيسوس لغلق تلك الثغرة".
مسيرة الاتحاد في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.
الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها مواجهات صعبة، ضد التعاون والاتحاد.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.