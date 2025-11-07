"عليك بتكرار ما فعله أرتيتا مع آرسنال" .. نصيحة إعلامية إلى جيسوس وتشبيه نجم النصر بحراس البريمير ليج!

بدأ نادي النصر السعودي موسمه الكروي 2025-2026 تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس بأداء لافت وبداية مثالية، أكدت جاهزية "العالمي" للمنافسة على جميع الجبهات المحلية والقارية هذا الموسم، رغم السقوط غير المتوقع في نهائي كأس السوبر السعودي أمام غريمه الأهلي.

فبعد مشوار مميز في البطولة، نجح النصر في إقصاء الاتحاد من نصف النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر اللقب في مباراة درامية انتهت بالتعادل 2-2 وابتسمت ركلات الترجيح للأهلي. ورغم ضياع الكأس، إلا أن الفريق خرج بإشادات واسعة بعد الأداء المتميز والانسجام الكبير بين لاعبيه المحليين والأجانب، ما أكد أن ما يقدمه النصر هذا الموسم ليس صدفة، بل نتاج عمل فني منظم بقيادة جيسوس.

في دوري روشن السعودي للمحترفين، أرسل النصر رسالة قوية لمنافسيه بتحقيق العلامة الكاملة في أول سبع جولات، حيث قدّم عروضًا هجومية كاسحة فاز خلالها على فرق بحجم الاتحاد والفيحاء والفتح، وسط تألق نجومه بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والإسباني أيميريك لابورت، لتضعه النتائج في صدارة الترتيب وتؤكد أنه المرشح الأبرز للفوز باللقب هذا الموسم.

أما على الصعيد القاري، فقد واصل النصر عروضه القوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث فرض هيمنته المطلقة بتحقيق أربعة انتصارات متتالية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي والزوراء العراقي وجوا الهندي (ذهابًا وإيابًا)، وسجل خلالها الفريق 13 هدفًا مقابل هدف واحد فقط في مرماه، في إشارة واضحة إلى تطور المنظومة الهجومية والدفاعية على حد سواء.

ورغم تألقه في البطولات الأخرى، تعرض النصر لخيبة أمل مبكرة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث افتتح مشواره بفوز ساحق على نادي جدة بنتيجة 4-0 في دور الـ32، قبل أن يتلقى خسارة موجعة أمام الاتحاد (1-2) في ثمن النهائي يوم 28 أكتوبر 2025، ليودع البطولة في مفاجأة غير متوقعة لجماهيره.

ملخص نتائج النصر في موسم 2025-2026 حتى الآن

نصف نهائي السوبر: النصر 2-1 الاتحاد

نهائي السوبر: النصر 2-2 الأهلي (الخسارة بركلات الترجيح)

الدوري – الجولة 1: التعاون 0-5 النصر

الدوري – الجولة 2: النصر 2-0 الخلود

أبطال آسيا 2 – الجولة 1: النصر 5-0 استقلال دوشنبه

الدوري – الجولة 3: النصر 5-1 الرياض

كأس الملك – دور 32: جدة 0-4 النصر

الدوري – الجولة 4: الاتحاد 0-2 النصر

أبطال آسيا 2 – الجولة 2: الزوراء 0-2 النصر

الدوري – الجولة 5: النصر 5-1 الفتح

أبطال آسيا 2 – الجولة 3: جوا 1-2 النصر

الدوري – الجولة 6: الحزم 0-2 النصر

كأس الملك – دور 16: النصر 1-2 الاتحاد

الدوري – الجولة 7: النصر 2-1 الفيحاء

أبطال آسيا 2 – الجولة 4: النصر 4-0 جوا