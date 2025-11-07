وجه الإعلامي سعود الصرامي رسالة إلى المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، بشأن الاعتماد على اللاعبين المحليين بالفريق، مشبهًا أحد حراس العالمي بحراس الدوري الإنجليزي الممتاز.
"عليك بتكرار ما فعله أرتيتا مع آرسنال" .. نصيحة إعلامية إلى جيسوس وتشبيه نجم النصر بحراس البريمير ليج!
- AFP
من الحارس الذي يُشبه حراس البريمير ليج؟
أشاد الصرامي بشكل كبير بحراس مرمى نادي النصر بشكل عام، خاصة وأنه يمتلك البرازيلي بينتو ونواف العقيدي حارس المنتخب السعودي، وراغد النجار.
وقال سعود خلال تصريحات عبر "العربية FM": "النصر متميز في حراسة المرمى، مثل بينتو حارس منتخب البرازيلي، وأيضًا نواف العقيدي حارس ممتاز، وراغد النجار عندما تشاهده في الملعب تشعر كأنه ترى حارس من حراس الدوري الإنجليزي".
وواصل: "دائمًا أقيم اللاعب من الملعب، وقوام راغد النجار من حراس البريمير ليج، ويمتلك إمكانيات تميزه بين حراس المرمى".
ما هي النصيحة التي وجهها إلى جيسوس؟
وقال سعود الصرامي: "المدرب جيسوس يصر على منح فرصة للاعبين محليين هذه هي إمكانياتهم دون ذكر أسماء، ولكن أقترح عليه بعض الأسماء الأخرى، المتواجدة مع الفريق وتحتاج للحصول على فرصة حقيقية".
وواصل: "هناك لاعبين مثل عواد أمان سيصبح من أفضل المدافعين لأنه يستخدم القدم اليسرى، وكان يتواجد على مقاعد البدلاء أمام جوا الهندي، ولكن لم يمنحه الفرصة، على الرغم من أن عبد الإله العمري كان يحتاج للراحة، قبل مباراة نيوم السبت المقبل في دوري روشن السعودي".
واستطرد قائلًا: "وهناك مدرب فريق تحت 21 سنة في نادي النصر سالازار، والفريق متصدر الدوري الذي يلعب فيه تحت قيادته رفقة الاتفاق، يمتلك مهاجم اسمع فارس السالم، لو اشتغل عليه جيسوس يستطيع تقديمه للكرة السعودية".
وأنهى الصرامي تصريحاته قائلًا: "خلال المباراة الأخيرة لآرسنال، مدربهم ميكيل أرتيتا أشرك لاعب يبلغ من العمر 15 عامًا و300 يوم، وذلك في دوري أبطال أوروبا، ولا أعلم لماذا لا يحدث تنسيق بين سالازار وجيسوس، وهناك أيضًا راكان الغامدي لاعب مميز، ويُشرك المدرب لاعبين لم يستفد منهم".
موسم النصر 2025-26
بدأ نادي النصر السعودي موسمه الكروي 2025-2026 تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس بأداء لافت وبداية مثالية، أكدت جاهزية "العالمي" للمنافسة على جميع الجبهات المحلية والقارية هذا الموسم، رغم السقوط غير المتوقع في نهائي كأس السوبر السعودي أمام غريمه الأهلي.
فبعد مشوار مميز في البطولة، نجح النصر في إقصاء الاتحاد من نصف النهائي بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر اللقب في مباراة درامية انتهت بالتعادل 2-2 وابتسمت ركلات الترجيح للأهلي. ورغم ضياع الكأس، إلا أن الفريق خرج بإشادات واسعة بعد الأداء المتميز والانسجام الكبير بين لاعبيه المحليين والأجانب، ما أكد أن ما يقدمه النصر هذا الموسم ليس صدفة، بل نتاج عمل فني منظم بقيادة جيسوس.
في دوري روشن السعودي للمحترفين، أرسل النصر رسالة قوية لمنافسيه بتحقيق العلامة الكاملة في أول سبع جولات، حيث قدّم عروضًا هجومية كاسحة فاز خلالها على فرق بحجم الاتحاد والفيحاء والفتح، وسط تألق نجومه بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والإسباني أيميريك لابورت، لتضعه النتائج في صدارة الترتيب وتؤكد أنه المرشح الأبرز للفوز باللقب هذا الموسم.
أما على الصعيد القاري، فقد واصل النصر عروضه القوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث فرض هيمنته المطلقة بتحقيق أربعة انتصارات متتالية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي والزوراء العراقي وجوا الهندي (ذهابًا وإيابًا)، وسجل خلالها الفريق 13 هدفًا مقابل هدف واحد فقط في مرماه، في إشارة واضحة إلى تطور المنظومة الهجومية والدفاعية على حد سواء.
ورغم تألقه في البطولات الأخرى، تعرض النصر لخيبة أمل مبكرة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث افتتح مشواره بفوز ساحق على نادي جدة بنتيجة 4-0 في دور الـ32، قبل أن يتلقى خسارة موجعة أمام الاتحاد (1-2) في ثمن النهائي يوم 28 أكتوبر 2025، ليودع البطولة في مفاجأة غير متوقعة لجماهيره.
ملخص نتائج النصر في موسم 2025-2026 حتى الآن
نصف نهائي السوبر: النصر 2-1 الاتحاد
نهائي السوبر: النصر 2-2 الأهلي (الخسارة بركلات الترجيح)
الدوري – الجولة 1: التعاون 0-5 النصر
الدوري – الجولة 2: النصر 2-0 الخلود
أبطال آسيا 2 – الجولة 1: النصر 5-0 استقلال دوشنبه
الدوري – الجولة 3: النصر 5-1 الرياض
كأس الملك – دور 32: جدة 0-4 النصر
الدوري – الجولة 4: الاتحاد 0-2 النصر
أبطال آسيا 2 – الجولة 2: الزوراء 0-2 النصر
الدوري – الجولة 5: النصر 5-1 الفتح
أبطال آسيا 2 – الجولة 3: جوا 1-2 النصر
الدوري – الجولة 6: الحزم 0-2 النصر
كأس الملك – دور 16: النصر 1-2 الاتحاد
الدوري – الجولة 7: النصر 2-1 الفيحاء
أبطال آسيا 2 – الجولة 4: النصر 4-0 جوا
ما القادم لنادي النصر؟
يستعد النصر لمواجهة نيوم مساء يوم غدٍ السبت، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبعدها سيحصل النصر على فترة راحة، بسبب التوقف الدولي، الذي سيلعب فيه المنتخب السعودي مباراتين وديتين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.