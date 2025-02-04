"غير مرحب بكم ونحن لا نلعب بلاي ستيشن!" .. جورج جيسوس يوجه رسالة لجماهير الهلال وفهد بن نافل يرد

غضب كبير في نادي الهلال..

حرص جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، ورئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية" فهد بن نافل، على توجيه رسالة إلى الجماهير؛ بعد الفوز على برسبوليس، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال فاز (4-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

وتباينت رسائل جيسوس وابن نافل إلى جماهير الهلال؛ حيث كانت شديدة اللهجة من المدرب البرتغالي، بينما كانت عبارة عن رجاء من رئيس النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه الرسائل؛ جاءت في الأساس بسبب الهجوم الجماهيري العنيف على علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال مواجهة برسبوليس.