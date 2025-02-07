ما أشبه الليلة بالبارحة .. جورج جيسوس يقدم هدية إلى رونالدو و"السر في ميتروفيتش"

قبل مباراة ضمك..

اتخذ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، قرارًا حاسمًا تجاه الهداف الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق، قبل مواجهة ضمك.

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ويحل الهلال ضيفًا على ضمك، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، السبت، ضمن حساب الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

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ويحتل الهلال وصافة جدول دوري روشن، برصيد 46 نقطة من 18 مباراة، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بعد فوز العميد على التعاون بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة 19.