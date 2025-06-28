على ذمة أسطورة النصر .. جورج جيسوس لن يأتي وكريستيانو رونالدو أحد أسباب الرفض!

هل تؤيد أم تعارض انتقال جيسوس إلى النصر؟

بين مؤيد ومعارض، كان البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق بنادي الهلال، محور الحديث في السعودية، خلال الساعات الماضية، بعد أنباء اقترابه من تدريب الغريم التاريخي، النصر، في الموسم المُقبل، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

النصر يشهد ثورة إدارية وفنية، بعد موسم شهد خروج فريق الكرة خالي الوفاض من جميع البطولات، حيث تم الإعلان عن "إقالة" الرئيس التنفيذي للشركة الربحية، ماجد الجمعان، والمدرب ستيفانو بيولي، فيما تقرر تجديد عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين.