"نسخة من تاليسكا وحمدالله" .. الشيخ مهاجمًا جيسوس : أنت تجربة يُعاد تدويرها وتلك الحقيقة تزعج الجميع!

جيسوس سبق أن عمل في دوري روشن للمرة الأولى في يوليو 2018، عندما أصبح مدربًا للهلال، ولكن تجربته لم تدم طويلًا ورحل مطلع العام التالي.

البرتغالي عاد من جديد، وانتقل لتدريب الهلال في الطفرة الحالية بالسعودية في يوليو 2023، قبل أن يرحل مرة أخرى بعدها بعامين.

مدرب بنفيكا السابق قرر خوض تجربة جديدة في دوري روشن بعد إنهاء ارتباطه بالهلال، ليصبح مدربًا للنصر، وهي وظيفته الحالية منذ صيف عام 2025، ويحقق نتائج جيدة حتى الآن مع العالمي.