أحمد فرهود

"أنانية، هزة نفسية وأخطاء فردية" .. نسخة جورج جيسوس المتزنة تتلاشى في النصر والقادسية يعرف "من أين تؤكل الكتف"

النصر في تراجع مرعب بمسابقة دوري روشن السعودي..

"دوام الحال من المحال".. واحد من أشهر الحكم العربية؛ التي تُعبر عن سنة الحياة في التغيير، وعدم الثبات.

وتنطبق هذه الحكمة بكل ما تحمله من معاني، على فريق النصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

نصر جيسوس الذي كان يبدو قبل أسابيع قليلة، فريقًا لا يُقهر أبدًا؛ أصبح يسقط في المباراة تلو الأخرى، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسقط النصر (1-2) أمام فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين

وسجل القادسية ثنائيته، عن طريق كل من جوليان كينونيس وناهيتان نانديز في الدقيقتين 51 و66؛ بينما أحرز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدف النصر الوحيد، في الدقيقة 81.

وهذا هو التعثر الثالث على التوالي للفريق النصراوي، في مسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد التعادل (2-2) مع الاتفاق، والخسارة بهدفين لثلاثة أمام الأهلي.

وبالتالي.. تجمد النصر عند النقطة 31، في "وصافة" دوري روشن السعودي؛ وبفارق 4 نقاط عن عملاق الرياض الآخر نادي الهلال، صاحب الصدارة.

أما القادسية وصل إلى نقطته الـ27، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بشكلٍ مؤقت.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد هزيمة النصر على أرضية ملعب "الأول بارك" ضد القادسية، مساء اليوم الخميس..

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جورج جيسوس يفشل رغم "نسخته المتزنة" مع النصر ضد القادسية

    أجرى البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، بعض التعديلات التكتيكية، خلال مواجهة القادسية مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    هذه التعديلات التكتيكية؛ جاءت بعد تعثر الفريق النصراوي في آخر مباراتين من مسابقة الدوري، بالتعادل مع الاتفاق (2-2) والخسارة (2-3) ضد الأهلي.

    وأكثر ما عاب جيسوس في هاتين المباراتين، هو تهوره الهجومي الكبير؛ وذلك رغم أن الاتفاق والأهلي من الأندية القوية، في اللعب بالمساحات.

    لذلك.. أراد المدير الفني البرتغالي، التقليل من هذا التهور ضد القادسية؛ من خلال بعض التعديلات التكتيكية، على النحو التالي:

    * أولًا: الدفع بلاعب الارتكاز عبدالله الخيبري في "التشكيل الأساسي"؛ بدلًا من الجناح البرازيلي ويسلي جاسوفا.

    * ثانيًا: إعادة البرازيلي أنجيلو جابرييل إلى مركزه الأساسي كـ"جناح"؛ بدلًا من وسط الملعب الذي تواجد فيه كثيرًا مؤخرًا.

    هذه التعديلات التكتيكية، التي تخلى فيها جيسوس عن قناعاته "المتهورة"؛ أدت إلى تقليل المساحات في وسط النصر، خلال الشوط الأول.

    إلا أنه في الشوط الثاني؛ انهارت تمامًا هذه المنظومة التكتيكية من جورج جيسوس، بمجرد استقبال الهدف الأول من خطأ فردي فادح.

  • Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كينجسلي كومان يعود إلى مركزه المفضل مع النصر.. ولكن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لابد أن نُشير إلى تعديل آخر أجراه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم.

    جيسوس عندما أعاد النجم البرازيلي أنجيلو جابرييل إلى مركز الجناح، ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم؛ جعله يلعب على الطرف الأيسر وليس الأيمن.

    هُنا.. عاد الفرنسي كينجسلي كومان للعب على الجناح الأيمن؛ الذي تألق فيه مع الفريق النصراوي، بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ورغم أن كومان يجيد اللعب على الجناحين؛ إلا أنه عندما أصبح يلعب يسارًا لتعويض السنغالي ساديو ماني الذي يشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2025، تراجع مستواه بشكلٍ ملحوظ.

    لذلك.. قرر المدير الفني البرتغالي المخضرم أن يعيد كومان، في مواجهة النصر والقادسية مساء اليوم الأربعاء؛ إلى الجناح الأيمن مرة أخرى، على أن يتواجد أنجيلو يسارًا.

    لكننا لا نستطيع القول أيضًا، إن الثنائي تقيد بمركزيهما على الورق؛ حيث كانا يتبادلان الأماكن في بعض دقائق المواجهة ضد القادسية، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    - أرقام كينجسلي كومان مع نادي النصر:

    * مباريات: 19.

    * مساهمات تهديفية: 12.

    * أهداف: 6.

    * تمريرات حاسمة: 6.

    وحتى مع إعادته إلى مركزه الذي تألق فيه، على الجناح الأيمن؛ إلا أن النجم الفرنسي ظهر بشكلٍ مخيب للآمال، ضد نادي القادسية.

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سلبيات بالجملة.. النصر في تراجع خطير مع جورج جيسوس

    وبعيدًا عن النقطتين الماضيتين؛ فإن مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي القادسية، أظهرت عيوبًا خطيرة للغاية في كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

    أهم هذه العيوب التي ظهرت في الفريق النصراوي ضد القادسية؛ يُمكن رصدها في بعض النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: غياب شخصية البطل؛ حيث ظهر تأثر معظم نجوم النصر نفسيًا بشكلٍ كبير، بعد التعثرين الأخيرين ضد الاتفاق والأهلي.

    * ثانيًا: اللعب الفردي؛ حيث غابت الجماعية عن بعض نجوم النصر وخاصة البرتغالي جواو فيليكس، ما أدى إلى أهدار فرص محققة للتسجيل.

    * ثالثًا: ظاهرة متزايدة؛ حيث واصل العديد من نجوم النصر إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسة، في مواصلة لما شاهدناه في المباريات الأخيرة.

    وما زاد الطين بلة بالنسبة للفريق النصراوي، هي الأخطاء الفردية للاعبيه؛ مثلما فعل الحارس نواف العقيدي واللاعب أيمن يحيى، في هدفي القادسية بالدقيقتين 51 و66.

    العقيدي الذي خرج من مرماه، لاستلام الكرة في منتصف ملعب النصر؛ سددها في وجه نجم القادسية المكسيكي جوليان كينونيس بشكلٍ غريب؛ ليجد الأخير نفسه أمام الشباك الخالية تمامًا في لعبة الهدف الأول.

    أما يحيى شتت الكرة بشكلٍ غريب للغاية، بالقرب من منطقة الـ18 النصراوية؛ لتسفر عن هجمة قدساوية خطيرة انتهت داخل الشباك، بواسطة ناهيتان نانديز.

    وكل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ نقاط سلبية بدأت تظهر في النصر مؤخرًا، ولم نكن نُشاهدها في مباريات الفريق بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Celtic FC v SK Sturm Graz - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    بريندان رودجرز.. نجاح تكتيكي يُدرس من مدرب القادسية ضد النصر

    وكل ما ذكرناه عن نادي النصر؛ لا يجب أن يُنسينا ما قدّمه فريق القادسية الأول لكرة القدم، بقياده مديره الفني الإيرلندي بريندان رودجرز.

    نعم.. القادسية قدّم مباراة تكتيكية بامتياز ضد النصر؛ وهو ما يُمكن أن نستعرضه في بعض النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: تهدئة رتم اللعب؛ ومحاولة جر النصر إلى أسلوب القادسية، وليس العكس.

    * ثانيًا: بناء اللعب من الخلف للأمام؛ مع محاولة تنويع الهجمات، بين الجناح والعمق.

    * ثالثًا: اللعب على أخطاء الخصم؛ خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار النفسي للاعبي النصر.

    وبالتالي.. استحق القادسية أن يحقق الفوز ضد النصر؛ ويحصد 3 نقاط غالية للغاية في مسابقة دوري روشن السعودي، من أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

