"أنانية، هزة نفسية وأخطاء فردية" .. نسخة جورج جيسوس المتزنة تتلاشى في النصر والقادسية يعرف "من أين تؤكل الكتف"

"دوام الحال من المحال".. واحد من أشهر الحكم العربية؛ التي تُعبر عن سنة الحياة في التغيير، وعدم الثبات.

وتنطبق هذه الحكمة بكل ما تحمله من معاني، على فريق النصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

نصر جيسوس الذي كان يبدو قبل أسابيع قليلة، فريقًا لا يُقهر أبدًا؛ أصبح يسقط في المباراة تلو الأخرى، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسقط النصر (1-2) أمام فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين

وسجل القادسية ثنائيته، عن طريق كل من جوليان كينونيس وناهيتان نانديز في الدقيقتين 51 و66؛ بينما أحرز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدف النصر الوحيد، في الدقيقة 81.

وهذا هو التعثر الثالث على التوالي للفريق النصراوي، في مسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد التعادل (2-2) مع الاتفاق، والخسارة بهدفين لثلاثة أمام الأهلي.

وبالتالي.. تجمد النصر عند النقطة 31، في "وصافة" دوري روشن السعودي؛ وبفارق 4 نقاط عن عملاق الرياض الآخر نادي الهلال، صاحب الصدارة.

أما القادسية وصل إلى نقطته الـ27، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بشكلٍ مؤقت.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد هزيمة النصر على أرضية ملعب "الأول بارك" ضد القادسية، مساء اليوم الخميس..