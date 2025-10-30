يرى الإعلامي تركي السهلي، أن توديع نادي النصر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الاتحاد، لا يعني أي شيء للعالمي، مؤكدًا على أن الهدف الأساسي للفريق هذا الموسم هو دوري روشن السعودي.
"الدليل ما قاله جيسوس" .. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن خروج النصر من كأس الملك: البطولة ليست من أهدافه ولا تعني له شيئًا!
"العالمي لم يضع كأس الملك في حساباته"
وخلال برنامج "نادينا" قال الإعلامي تركي السهلي: "خسر النصر وخرج من كأس الملك على يد الاتحاد، وهذه ليست القصة، ولكن القصة الكبرى أن العالمي لم يضع في حساباته أو أهدافه هذه البطولة".
وتابع: "تحقيق دوري روشن السعودي هو هدف النصر أولًا وأخيرًا وكل شيء، وعليه أن يواصل المسيرة دون تراجع بعد الخسارة وتوديع كأس الملك".
وأضاف: "لا يمكن البناء على هذه الخسارة على أنه هناك تعثر في مسيرة النصر، والمعترك الحقيقي هو الدوري والنصر لا يزال قادرًا على المنافسة والتقدم".
"جيسوس أعلن عن هذا ببداية الموسم"
وأكد تركي السهلي، على أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي النصر، قد أعلن مع بداية الموسم، أن هدفه الأساسي هو تحقيق لقب دوري روشن السعودي.
وأوضح السهلي: "أي بطولة عرضية تواجهك وأنت في مسيرتك في الدوري، لا تعني أن مشوارك سيء، والخروج من كأس الملك لا يعني أي شيء، وهي ليست من أهداف جيسوس كما أعلن من بداية الموسم".
وكان جيسوس قد أعلن في تصريحات سابقة، عن أن هدف النصر ليس تحقيق دوري أبطال آسيا 2، بقدر ما هدفه هو التتويج بلقب دوري روشن السعودي.
النصر يودع كأس الملك مبكرًا
ودّع فريق المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام غريمه الاتحاد بنتيجة 2-1، في المواجهة المثيرة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن دور الـ16 من البطولة، ليحجز العميد مقعده في ربع النهائي، ليخسر العالمي ثاني ألقاب الموسم 2025-26، بعدما كان قد خسر نهائي كأس السوبر على يد الأهلي.
ورغم أفضلية الأرض والجمهور، بدا الاتحاد أكثر تركيزًا وتنظيمًا منذ الدقائق الأولى، ونجح في فرض أسلوبه على مجريات اللقاء بفضل انضباطه التكتيكي وجرأته الهجومية. وترجم الفريق تفوقه بهدف أول حمل توقيع الفرنسي كريم بنزيما، قبل أن يرد النصر سريعًا عبر البرازيلي أنجيلو الذي أعاد الأمل لجماهير فريقه.
لكن الاتحاد لم يمنح أصحاب الأرض فرصة لالتقاط الأنفاس، إذ عاد ليتقدم مجددًا قبل نهاية الشوط الأول بقدم الجزائري حسام عوار، ليمنح فريقه الأفضلية المعنوية مع انطلاق الشوط الثاني.
وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع انتفاضة نصراوية، قلب الاتحاد التوقعات رغم النقص العددي بعد طرد مدافعه أحمد الجليدان نتيجة تدخل قوي على أيمن يحيى، حيث أظهر "العميد" روحًا قتالية عالية وانضباطًا دفاعيًا كبيرًا مكّناه من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليسجل فوزه الأول على النصر هذا الموسم ويقصيه من البطولة.
الخسارة جاءت لتفتح باب الانتقادات أمام المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي بات تحت ضغط جماهيري متزايد بعد خروج الفريق من بطولتين في فترة وجيزة، وسط تساؤلات حول قدرة العالمي على استعادة توازنه والعودة إلى طريق البطولات محليًا وقاريًا.
في المقابل، يعيش الاتحاد تحت قيادة مواطنه سيرجيو كونسيساو حالة من الانتعاش الفني والذهني، بعد أن نجح في إعادة الهيبة للفريق وقيادته لانتصار ثمين يعكس تطوره الملحوظ، ويؤكد أن "العميد" عازم على المنافسة بجدية على كل الألقاب هذا الموسم.
موسم النصر 2025-26
استهلّ نادي النصر موسمه الرياضي 2025-2026 تحت قيادة البرتغالي جورج جيسوس بأداء لافت ونتائج مميزة في مختلف البطولات، مقدّمًا انطلاقة قوية أكدت جاهزيته للمنافسة على كل الجبهات، رغم مرارة خسارة كأس السوبر السعودي أمام الأهلي في بداية الموسم.
فبعد أن تخطّى الاتحاد في نصف النهائي بنتيجة 2-1، قدّم النصر مباراة نهائية كبيرة أمام الأهلي انتهت بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للراقي وتحرم العالمي من رفع أول ألقابه في الموسم، رغم تفوقه الفني خلال فترات طويلة من اللقاء.
وعلى مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين، ظهر النصر بصورة مهيمنة منذ الجولة الأولى، محققًا العلامة الكاملة في أول ست مباريات، تخللتها انتصارات عريضة أمام التعاون (5-0)، الرياض (5-1) والفتح (5-1)، إلى جانب فوز مستحق على الخلود، الاتحاد، والحزم، ليؤكد الفريق جاهزيته للمنافسة الجدية على اللقب منذ انطلاق الموسم.
أما في دوري أبطال آسيا 2، فقد واصل العالمي عروضه القوية محققًا ثلاثة انتصارات متتالية على استقلال دوشنبه (5-0)، الزوراء العراقي (2-0) وجوا الهندي (2-1)، ليتربع على صدارة مجموعته بثقة وثبات، مقدّمًا مستويات هجومية مذهلة بقيادة أنسيلمو وأنجيلو وكريستيانو رونالدو.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بدأ النصر مشواره بقوة عندما اكتسح نادي جدة برباعية نظيفة في دور الـ32، ليواصل طريقه بثقة نحو الأدوار المتقدمة. إلا أن الصدمة الكبرى جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025، حين خسر أمام الاتحاد بنتيجة 1-2 على ملعبه “الأول بارك” ضمن دور الـ16، في خسارة مفاجئة أنهت مشواره في البطولة مبكرًا وأثارت حالة من الإحباط بين أنصاره.
وبذلك، جاءت حصيلة النصر في الموسم حتى الآن على النحو التالي:
نصف نهائي السوبر: النصر 2–1 الاتحاد
نهائي السوبر: النصر 2–2 الأهلي (خسارة بركلات الترجيح)
دوري روشن – الجولة 1: التعاون 0–5 النصر
دوري روشن – الجولة 2: النصر 2–0 الخلود
أبطال آسيا 2 – الجولة 1: النصر 5–0 استقلال دوشنبه
دوري روشن – الجولة 3: النصر 5–1 الرياض
كأس الملك – دور 32: جدة 0–4 النصر
دوري روشن – الجولة 4: الاتحاد 0–2 النصر
أبطال آسيا 2 – الجولة 2: الزوراء 0–2 النصر
دوري روشن – الجولة 5: النصر 5–1 الفتح
أبطال آسيا 2 – الجولة 3: جوا 1–2 النصر
دوري روشن – الجولة 6: الحزم 0–2 النصر
كأس الملك – دور 16: النصر 1–2 الاتحاد