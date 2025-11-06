أوقف المؤتمر الصحفي بسببهم .. رسالة عاجلة من جورج جيسوس لجماهير النصر بعد الفوز على جوا!

قدّم فريق النصر السعودي بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس انطلاقة قوية في الموسم الرياضي 2025-2026، ليؤكد أنه عازم على المنافسة على كل الألقاب، رغم البداية التي شهدت خسارة لقب كأس السوبر السعودي في النهائي أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد مشوار مميز تخطى خلاله الاتحاد في نصف النهائي.
وعلى مستوى دوري روشن السعودي، ظهر "العالمي" بثوب البطل، بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات السبع الأولى من المسابقة، متفوقًا في عدة مواجهات قوية، أبرزها أمام الاتحاد في "كلاسيكو" مثير انتهى بفوز النصر بثنائية نظيفة، ليعتلي الفريق صدارة الترتيب عن جدارة.
أما على الصعيد القاري، فقد واصل النصر عروضه المبهرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث حقق الفوز في الجولات الأربع الأولى، مقدّمًا أداءً هجوميًا ساحقًا أكد جاهزيته للمنافسة على اللقب الآسيوي. كما واصل تألقه محليًا بتخطي فريق جدة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين برباعية نظيفة.
غير أن الصدمة الكبرى جاءت في 28 أكتوبر 2025، حين ودّع النصر بطولة الكأس من دور الـ16 بعد خسارته المفاجئة أمام الاتحاد بنتيجة (1-2)، في واحدة من أكثر المباريات درامية هذا الموسم، لتتوقف مغامرته في البطولة مبكرًا رغم الأداء القوي في بقية المسابقات.
نتائج النصر في موسم 2025-2026 حتى الآن:
نصف نهائي السوبر: النصر 2-1 الاتحاد
نهائي السوبر: النصر 2-2 الأهلي (خسارة بركلات الترجيح)
الجولة 1 من الدوري: التعاون 0-5 النصر
الجولة 2 من الدوري: النصر 2-0 الخلود
الجولة 1 من أبطال آسيا 2: النصر 5-0 استقلال دوشنبه
الجولة 3 من الدوري: النصر 5-1 الرياض
دور الـ32 من كأس الملك: جدة 0-4 النصر
الجولة 4 من الدوري: الاتحاد 0-2 النصر
الجولة 2 من أبطال آسيا 2: الزوراء 0-2 النصر
الجولة 5 من الدوري: النصر 5-1 الفتح
الجولة 3 من أبطال آسيا 2: جوا 1-2 النصر
الجولة 6 من الدوري: الحزم 0-2 النصر
دور الـ16 من كأس الملك: النصر 1-2 الاتحاد
الجولة 7 من الدوري: النصر 2-1 الفيحاء
الجولة 4 من أبطال آسيا 2: النصر 4-0 جوا