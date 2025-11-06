أوقف المؤتمر الصحفي بسببهم .. رسالة عاجلة من جورج جيسوس لجماهير النصر بعد الفوز على جوا!

وكشف الإعلامي علي العنزي خلال تصريحاته في برنامج "دورينا غير": "بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، قام جيسوس بإيقاف المؤتمر وقال لحظة من فضلكم، لدي رسالة أريد أن أوجهها لجماهير نادي النصر، وهي مسألة الحضور الجماهيري".

وأضاف: "جيسوس قال أن الفريق يتصدر حاليًا الدوري وأيضًا في دوري أبطال آسيا 2، يجب أن يتواجد في مباريات "الأول بارك" ما لا يقل عن 23 ألف مشجع".

يأتي ذلك بسبب الحضور الجماهيري الضعيف الذي شهده ملعب الأول بارك من جانب جمهور النصر، الذي حضر بأعداد قليلة جدًا، وهو الأمر الذي لم ينل إعجاب المدرب جيسوس.