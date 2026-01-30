"هذا الأمر لم يحدث منذ سنوات"!.. جورج جيسوس ينتقد لاعبيه رغم الفوز على الخلود وكريستيانو رونالدو يصف حال النصر بـ"كلمة"

وفي هذا السياق.. أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، عن سعادته بفوز فريقه ضد الخلود، مساء يوم الجمعة.

جيسوس أكد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن النصر سيقاتل على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حتى الرمق الأخير.

وأضاف جيسوس: "في السنوات الأخيرة؛ النصر لم يستمر في المنافسة على لقب الدوري، حتى النهاية".

وحاليًا.. النصر يحتل "وصافة" دوري روشن، برصيد 43 نقطة من 18 مباراة؛ وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة".