"جيسوس مرشح البرازيل الأول ونجم مانشستر يونايتد قريب من الهلال، ورونالدو يريد هذا اللاعب" .. تصريحات مثيرة من فيليكس دياز

آخر تطورات الصفقات السعودية قبل الميركاتو الصيفي..

وضع فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخطوط العريضة حول الانتدابات المرتقبة لأندية دوري روشن السعودي، خلال موسم الميركاتو الصيفي المُقبل، من أجل الاستعداد لموسم 2025-26.

وردّ دياز، عبر برنامج "دورينا غير"، على إنكار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، لأنباء وصول عرض لتدريب منتخب البرازيل، بعد قرار الإدارة بالإبقاء عليه، فيما كشف مفاجأة عن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، فيما حدد صفقات النصر والاتحاد المرتقبة، كما علّق على عودة صفقة فينيسيوس للظهور على السطح مجددًا، مع ربط اسمه باهتمام الأهلي.

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