تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Jorge Jesus Victor Osimhen FlamengoSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

جورج جيسوس يطلب نجم فلامنجو .. وحقيقة دخول النصر المفاجئ في صفقة فيكتور أوسيمين

النصر
جورج جيسوس
أيرتون لوكاس
فيكتور أوسيمين
الهلال
نابولي
جلطة سراي
فلامينجو
دوري روشن السعودي
انتقالات

العمل الحقيقي بدأ في النصر الآن..

بعد ساعاتٍ قليلة من التعاقد معه رسميًا.. بدأ المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس التحرك، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بالصفقات التي يحتاجها، في الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر أعلن مساء أمس الإثنين، التعاقد رسميًا مع جيسوس البالغ من العمر 70 سنة؛ لقيادة الفريق الأول خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي، الذي تم إقالته من منصبه.

وقامت الإدارة النصراوية بـ"إقالة" بيولي من منصبه؛ بعد الفشل في التتويج بأي لقب في 2024-2025، وخسارة فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا "النخبة" الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل