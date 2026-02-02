Goal.com
تعرض لسطو مسلح وحطم رقم مبابي: إينيليكينا "قاهر برشلونة" حل طارئ لرحيل بنزيما عن الاتحاد!

مع تبقي ساعات على غلق الميركاتو الشتوي، لا يزال نادي الاتحاد، يواصل تحركاته من أجل دعم صفوفه بـ"مهاجم" جديد، تحسبًا للرحيل المرتقب للنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي قرر التغيب عن مباريات الفريق بسبب أزمة عدم التجديد.

ولعلّ السمة المميزة لميركاتو الاتحاد، منذ الصيف الماضي، هو البحث عن صفقات صغيرة السن، من أجل البناء للمستقبل، رغم الانتقادات التي وُجهت للإدارة الرياضية، بداعي احتياج الفريق لعناصر الخبرة، في ظل الإبقاء على الأسماء الكبرى التي قادت العميد لثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي.

وهناك ضيف جديد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد، في الفترة الشتوية، وهو مهاجم موناكو "جورج إيلينيكينا"، صاحب الـ19 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع ناديه الفرنسي حتى صيف 2029.

المهاجم الذي يحمل الجنسيتين النيجيرية والفرنسية، بات خيارًا للاتحاد، والذي توصل لاتفاق مع موناكو، لضم اللاعب مقابل 33 مليون يورو، فيما تبقى المفاوضات جارية بين اللاعب والنادي السعودي، بحسب ما أكده الصحفي الفرنسي فابريس هوكينز.

ومع إينيليكينا، فإن الاتحاد بات قريبًا من حسم التعاقد من صفقة جديدة، بضم الموهبة البرتغالية جوستافو سا، متوسط ميدان فاماليكاو، وصاحب الـ21 عامًا.

وفيما يلي، نستعرض أبرز المواقف التي مرّ بها جورج إينيليكينا، خلال رحلته في أوروبا، قبل مفاوضات الاتحاد..

  • قاهر برشلونة الذي حطم رقم مبابي

    واستطاع إينيليكينا أن يلفت الأنظار لموهبته الكبيرة، الذي جعلته يقفز بسرعة كبيرة، من أميان إلى أنتويرب ثم موناكو، كما جعلته محل ثقة من المدربين في الاعتماد عليه، على حساب نجوم كبار السن.

    ولعل ما يميز مسيرة إينيليكينا "القصيرة"، هو نجاحه في كسر حصون برشلونة "مرتين"، مع رويال أنتويرب وموناكو، في دوري أبطال أوروبا، خلال موسمي 2023-24 و2024-25، ليجعل من البلوجرانا "ضحيته" المفضلة، كما أن هدفيه حملا طابع الحسم في الفوز مرتين على الكتيبة الكتالونية.

    أضف إلى ذلك، أن هدف إينيليكينا في برشلونة، الذي سجله في سبتمبر 2024، جعله أصغر هدّاف لموناكو في دوري أبطال أوروبا، بعمر 18 عامًا و34 يومًا، ليتجاوز رقم كيليان مبابي، بعمر 18 عامًا و63 يومًا.

  • تعرض للسطو المسلح

    وهناك جانب مظلم في حياة مهاجم موناكو، والذي تعرض لسطو مسلح وسرقة، في بلدة كوربيل- إيسون، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

    القصة تعود إلى نوفمبر 2024، حيث كان إينيليكينا يقود سيارته، برفقة صديقه، قبل أن يفاجأ بأربعة أشخاص "ملثمين"، ويحملون مسدسات، وطالبوه بإعطائهم حذائه الفاخر وهاتف "آيفون" ومفتاح سيارته "فولكس فاجن جولف"، ليمتثل اللاعب تحت التهديد.

    ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن الجناة الأربعة أثناء محاولتهم الفرار بالسيارة المسروقة، تعرضوا للاصطدام، ليغادروا المكان سيرًا على الأقدام.

  ما يميز إينيليكينا

    ما يميز إينيليكينا

    بالنظر إلى طريقة لعب إينيليكينا، فإن المهاجم النيجيري، يملك مهارة الاحتفاظ بالكرة، فضلًا عن السرعة في استغلال المساحات، والقوة البدنية في الالتحامات مع المدافعين، فضلًا عن إبداع التمرير أو المراوغة من أول لمسة.

    ومع امتلاكه قدمًا يسرى "قوية"، تملك إمكانية التسديد في الزوايا الصعبة، فإن مهاجم موناكو، بات محل ثقة من قِبل المدير الفني سيباستيان بوكونيولي، رغم الدفع به كلاعب بديل في أغلب المباريات.

    ورغم ذلك، إلا أن إينيليكينا، الذي شارك أمام كلوب بروج ومانشستر سيتي وريال مدريد، لم ينجح في هز الشباك بأي هدف، هذا الموسم، في دوري أبطال أوروبا، فيما اكتفى بإحراز هدفين في الدوري الفرنسي، أمام أوسير وميتز، وهز شباك أورليانز "مرتين" في كأس فرنسا.

  • Karim Benzema Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR

    هل يصبح بديلًا لبنزيما؟

    السؤال هو، ماذا لو رحل كريم بنزيما عن الاتحاد في الفترة الشتوية؟ هل يكون إينيليكينا هو "البديل"؟

    الحل على هذا السؤال، قد يكون "ظالمًا" لمهاجم موناكو، إذا ما قورن بخبرة نجم ريال مدريد السابق، لعدة أسباب؛ بين قلة المردود التهديفي للاعب النيجيري "4 أهداف في 20 مباراة"، فضلًا عن تواجده كلاعب بديل باستمرار مع موناكو.

    صحيح أن إينيليكينا يمكنه التراجع إلى الخلف، من أجل استغلال سرعاته في استغلال المساحات، ما يجعله يصلح كهداف ومهاجم محطة، إلا أن تكرار هذه المعدلات التي يحققها مع موناكو، قد تجعله محل انتقادات كبيرة من قِبل جماهير الاتحاد، حال إتمام الانتقال.

    ولكن، قد يعد إينيليكينا حلًا مثاليًا للاتحاد، سواءً في دوري روشن، أو دوري جوي للنخبة، رغم أن الخيار الثاني قد يصير صادمًا للمهاجم النيجيري الذي يشارك مع موناكو في التشامبيونزليج.

    السؤال هو "هل يوافق إينيليكينا على قطع رحلته في دوري أبطال أوروبا، بعد التأهل لملحق دور الـ16؟ ويوافق على الرحيل إلى الاتحاد؟"، سنرى ذلك.

