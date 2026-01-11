Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
حفل زفاف فاخر من جورجينا آخر ما سيفعله به .. كريستيانو رونالدو يضطر للتخلي عن "قصر أحلامه" بعد رفض عرضه

الدون يخطط لما بعد الاعتزال..

يقال إن كريستيانو رونالدو مستعد للتخلي عن فيلا أحلامه التي كان ينوي العيش بها بعد الاعتزال، على الرغم من إنفاقه حوالي 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) على هذه العقار المذهل.

تحتوي الفيلا على ثماني غرف نوم ومسبح لا متناهي، ولكنها قد تُطرح للبيع قريبًا، قد تكون الفيلا جزءًا من حفل زفاف رونالدو الفاخر على شريكته منذ فترة طويلة جورجينا رودريجيز، ولكنهما لن يجعلاها مقرًا دائمًا لهما.

  • فيلا رونالدو: ماذا يوجد داخل القصر الفاخر؟

    اشترى رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، قطعة الأرض المعنية في سبتمبر 2022. وكان الهدف في تلك المرحلة هو بناء منزل يمكن الانتقال إليه بعد أن يعلق حذاءه الذي حطم الأرقام القياسية للمرة الأخيرة.

    اكتملت الأعمال في منطقة كوينتا دا مارينها في كاسكايس، البرتغال، وتضم الفيلا موقف سيارات تحت الأرض، وصالة رياضية، ومسابح داخلية وخارجية، وغرفة تدليك، وملعب لأطفال رونالدو الخمسة، وشاطئ خاص.

    ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفيلا مزودة بصنابير ذهبية، ورخام إيطالي، و"جدارية مصممة خصيصًا من لويس فويتون".

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2024-25Getty

    لماذا رونالدو مستعد للتخلي عن مشروع بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني؟

    على الرغم من تجهيز المنزل وفقًا لتصميمه وذوقه الخاص، تزعم وسائل الإعلام البرتغالية V+ Fama أن رونالدو "قد يستضيف حفل زفافه من جورجينا رودريجيز في العقار - في ما سيكون مفاجأة أخرى - قبل بيعه".

    يقال إن رونالدو "قلق بشأن عدم توفر الخصوصية له" في ما يُعرف بـ "الريفييرا البرتغالية"، بعدما سعى المهاجم البالغ من العمر 40 عامًا، والذي يلعب حاليًا في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر، إلى شراء أرض مجاورة مملوكة لفندق The Ovitavos ذي الخمس نجوم وملعب للجولف، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

    يبحث الدون الآن "عن التخلي عن المشروع الذي استمر أربع سنوات"، ومع ذلك، قد يفكر في الزواج من جورجينا هناك، حيث أفادت التقارير أنهما سيتزوجان في كاتدرائية فونشال، وستقام حفل الاستقبال في فندق قريب.

    وفقًا لـ V+ Fama، فإن رونالدو منفتح على فكرة استخدام فيلته الجديدة كـ "مكان أكثر حميمية وخصوصية". إذا تم اتباع هذا النهج، فإن القصر يمكن أن يكون "مكانًا لإقامة حفل الزفاف وحفل الانتقال إلى المنزل الجديد وحفل الوداع في نفس الوقت".

    لا يفتقر رونالدو إلى الخيارات عندما يتعلق الأمر بمنازل التقاعد، حيث تشمل إمبراطوريته العقارية شقة بنتهاوس بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني (8 ملايين دولار) في لشبونة ومنزل في مسقط رأسه ماديرا.

    كما يمتلك قصرًا في مدريد من فترة لعبه في ريال مدريد ومسكنًا فاخرًا في تورينو اشتراه خلال فترة لعبه في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

  • كيف تقدم رونالدو لخطبة جورجينا؟

    كشف رونالدو عن كيفية طلبه الزواج من جورجينا، التي التقى بها لأول مرة عندما كانت تعمل في متجر جوتشي في مدريد. وقال مؤخراً لبيرس مورجان: "كانت الساعة حوالي الواحدة صباحًا. كانت بناتي نائمات في أسرتهن. أعطاني أحد أصدقائي الخاتم لأقدمه لجورجينا، وعندما كنت أعطيها الخاتم، دخلت طفلتيّ وقالا (أبي، ستعطي الخاتم لأمي وستطلب منها الزواج)، قلت (رائع، هذا هو الوقت المناسب لقول نعم)، كان الوقت مناسبًا. كنت أعلم أنني سأفعل ذلك يومًا ما، لكنني لم أكن أخطط لفعله في ذلك الوقت".

    وأضاف: "لأن بناتي قلن ذلك وأصدقائي كانوا يصورون، كان ذلك ما أردته وقدمت لها (الخاتم). لم (أركع على ركبة واحدة) لأنني لم أكن مستعدًا، لكنها كانت لحظة جميلة. ألقيت كلمة، كان بسيطًا، فأنا لست رجلًا رومانسيًا للغاية. حسنًا، أنا رومانسي، لكنني لست رومانسيًا للغاية، لست من النوع الذي يجلب الزهور كل أسبوع إلى المنزل. لكنني رومانسي بطريقتي الخاصة. كان الأمر جميلًا وكنت أعلم أنها امرأة حياتي، لذا فعلت ذلك وآمل أنني فعلت ذلك جيدًا".

  • حفل خاص: رونالدو وجورجينا على وشك الزواج

    وأضاف رونالدو عن خطط زفافهما: "إنها ليست من النوع الذي يحب الحفلات الكبيرة. إنها لا تحب ذلك. إنها تحب الأمور الخاصة، لذا سأحترم هذه القرارات. أحد الأشياء التي أحبها فيها أنها لم تهتم بالخاتم. سألتني إن كنت صادقاً، فقلت لها (أريدك وأريد أن أتزوجك). لم أبكِ ولكن كانت عيناي تدمعان".

    من المتوقع أن تكون المشاعر في أوجها عندما يتزوج رونالدو أخيرًا من جورجينا، مع احتمال أن يستفيدا من مشروع عقاري باهظ الثمن قبل أن يحوّلا انتباههما إلى مكان آخر عندما يتعلق الأمر بتأسيس أسرة.

