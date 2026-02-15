Getty/Instagram
جود بيلينغهام يصطحب صديقته أشلين كاسترو في موعد عيد الحب إلى ريال مدريد، حيث يرافق النجم المصاب عارضة الأزياء إلى ملعب البرنابيو
بيلينغهام وكاسترو شاهدا ريال مدريد يحقق فوزاً سهلاً
لم يكن بيلينغهام ليغيب عن مشاهدة فوز ريال مدريد الساحق على أرضه، وهو نتيجة مددت سلسلة انتصارات ريال مدريد في الدوري إلى ثماني مباريات. سجل غونزالو غارسيا هدف التقدم لريال مدريد بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة، لكن ريال سوسيداد أدرك التعادل في الدقيقة 21 عندما سجل ميكيل أويارزابال هدفاً من ركلة جزاء تجاوز بها تيبو كورتوا.
لم يستمر التعادل سوى أربع دقائق، حيث أعاد فينيسيوس جونيور فريق ألفارو أربيلوا إلى المقدمة في منتصف الشوط الأول. ضاعف فيديريكو فالفيردي تقدم ريال مدريد في الدقيقة 30 قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور هدفه الثاني والرابع لريال مدريد بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.
لم تعني هذه الفوز أن ريال مدريد تجاوز منافسه برشلونة قبل مباراته ضد جيرونا مساء الاثنين، بل شهدت أيضًا ظهورًا نادرًا للثنائي معًا في الأماكن العامة.
حافظ بيلينغهام وكاسترو على سرية علاقتهما إلى حد كبير منذ إعلانها في يناير. التقت عارضة الأزياء الأمريكية كاسترو، التي بلغت 28 عامًا في ديسمبر، وبيلينغهام لأول مرة بعد تبادل الرسائل على إنستغرام.
بيلينغهام في سباق للتأهل للمباريات الدولية في مارس
بيلينغهام في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا لمباريات إنجلترا الودية قبل كأس العالم ضد أوروغواي واليابان الشهر المقبل، حيث يسعى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى إثبات لياقته البدنية قبل البطولة الصيفية في أمريكا الشمالية.
كان من المتوقع أن يغيب لاعب الوسط أربعة أسابيع فقط بسبب مشكلة في أوتار الركبة، لكن الفحوصات كشفت عن خطورة المشكلة، مما يعني أنه سيغيب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع. سُئل مدرب إنجلترا توماس توخيل، الذي وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا حتى يورو 2028، عن لياقة بيلينغهام بعد تعادل المنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي.
"النادي أكثر حذراً بشأن توقعات فترة تعافيه"، بدأ مدرب إنجلترا حديثه. "جود يبذل قصارى جهده، ونحن نعرف أنه شخص مصمم ومحترف للغاية. سيبذل كل ما في وسعه ليكون معنا في مارس. بالطبع نحن على اتصال به، وهذا أمر طبيعي، ونتمنى له كل التوفيق. سنساعده وندعمه بكل ما في وسعنا. إنها سباق صغير مع الزمن".
وعندما سُئل عما إذا كان بيلينغهام سيكون جاهزًا لمباريات الشهر المقبل، قال توخيل: "شخصيًا، أنا متفائل، لكنني لست متأكدًا".
موسم بيلينغهام المتقطع
أثبت بيلينغهام نفسه كلاعب أساسي في ناديه ومنتخب بلاده منذ ظهوره على الساحة في عام 2019. انتقل لاعب الوسط بعد ذلك إلى بوروسيا دورتموند في عام 2020 ثم إلى ريال مدريد في عام 2023، وسجل خلال تلك الفترة 44 هدفًا في 128 مباراة.
ومع ذلك، اقتصرت مشاركات بيلينغهام على 15 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف بعد كأس العالم للأندية. وهذا يعني أن الشاب لم يشارك في أول مباراة له في الدوري هذا الموسم حتى هزيمة ريال مدريد 5-2 في ديربي مدريد أمام غريمه أتلتيكو في نهاية سبتمبر.
ريال مدريد يواجه جدول مباريات مزدحم
سيغيب بيلينغهام عن مجموعة من المباريات الحاسمة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولية الشهر المقبل. في الواقع، سيجدد الفريق الإسباني منافسته مع بنفيكا في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا مع بنفيكا مساء الثلاثاء.
وقد سجل حارس مرمى بنفيكا أناتولي تروبين هدفًا شهيرًا بضربة رأس في الدقيقة 98 في الفوز 4-2 على ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وهو الهدف الذي أدى إلى تأهل الفريق البرتغالي إلى مرحلة التصفيات على حساب مرسيليا، وفشل ريال مدريد في إنهاء الدوري في المراكز الثمانية الأولى.
ثم يسافر فريق أربيلوا إلى أوساسونا نهاية الأسبوع المقبل قبل مباراة الإياب مع بنفيكا في نهاية شهر فبراير. ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد خيتافي وسيلتا فيغو وإلشي وأتلتيكو مدريد في مارس قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.
ومع ذلك، سيخوض ريال مدريد أيضًا مباراتين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في حالة فوزه على بنفيكا، حيث سيواجه إما سبورتنج لشبونة أو مانشستر سيتي في حالة تأهله.
