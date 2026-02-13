جود بيلينغهام في "سباق مع الزمن" بينما يقدم مدرب إنجلترا توماس توخيل آخر المستجدات حول نجم ريال مدريد المصاب

غاب بيلينغهام عن مباريات إنجلترا في بداية موسم 2025-26 بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف الصيف الماضي. تم اتخاذ هذا القرار لمعالجة مرض طويل الأمد، مما سمح للاعب البالغ من العمر 22 عامًا بالشعور بالراحة التامة في جسده مرة أخرى.

كان هذا هو الحال عندما شارك في مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث تقدم بيلينغهام بخطوات سريعة مع سعي ريال مدريد لتحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى على الصعيدين المحلي والدولي.

لكن التقدم توقف فجأة في 1 فبراير بعد أقل من 10 دقائق من مباراة الدوري الإسباني مع رايو فايكانو. اضطر بيلينغهام إلى مغادرة الملعب وهو يبكي بعد أن أمسك بساقه وسقط على العشب.

في البداية، قيل إن نجم ريال مدريد سيغيب لمدة خمسة أسابيع فقط، مما قد يجعله قادرًا على المشاركة في مباريات المنتخب الوطني في مارس. لكن التقارير في إسبانيا تشير الآن إلى أن بيلينغهام قد يغيب لمدة شهرين.