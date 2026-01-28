"توقف عن الركض" .. أربيلوا يكشف نصيحته الغريبة لبيلينجهام فور قدومه إلى ريال مدريد

أربيلوا، الذي حل محل تشابي ألونسو في وقت سابق من هذا الشهر، يُنسب إليه الفضل في إعادة تنشيط أجواء الفريق وتحفيزه في الفترة القصيرة التي تلت توليه المنصب، ويرى أن بيلينجهام عنصر أساسي في مستقبل ريال مدريد.

وقال أربيلوا مؤخرًا: "لقد أظهر جود باستمرار قدراته كلاعب كرة قدم، ومهارته الفنية، وقيادته، وشخصيته، وطابعه". كما أشار المدرب إلى أن التزام اللاعب الدولي الإنجليزي في التدريبات "هائل" ويظهر عقليته الفائزة.

لكن منذ توليه مهامه، لاحظ أربيلوا أمرًا مهمًا وطلب من بيلينجهام أن يأخذ الأمور بروية أثناء التدريبات والمباريات للحفاظ على طاقته، وربما لإطالة عمره الكروي.