علي سمير

"يتعرق مشروبات كحولية بالتدريبات" .. هجوم إسباني عنيف على بيلينجهام "عاشق الحفلات"!

النجم الإنجليزي ليس من المعروف عنه اتباع الأسلوب الصاخب في حياته

لا يعيش لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام أفضل فتراته الفنية أو الذهنية مع ريال مدريد، حيث يتعرض لاتهامات مستمرة بخصوص مستواه على أرض الملعب وسلوكه بشكل عام.

بيلينجهام انضم لريال مدريد في صيف عام 2023 قادمًا من بوروسيا دورتموند، وكانت بدايته مع الميرينجي مذهلة في موسمه الأول، حيث كان أحد أهم لاعبي الفريق وساهم في فوزه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبعدها بدأت مسيرة الإنجليزي بالتراجع بشكل تدريجي، وظهرت بعض الملاحظات حول دوره مع الفريق، وكذلك سلوكه خارج أرض الملعب، وهو الأمر الذي تحدث عنه اليوتيوبر الإسباني الشهير "AuronPlay".

    اتهامات عنيفة لبيلينجهام

    المؤثر الإسباني الشهير، ألقى الضوء على الحياة الشخصية لبيلينجهام، منتقدًا الحرص المستمر للاعب على الاحتفال وزيارة النوادي الليلية خلال تواجده مع ريال مدريد على حد قوله.

    وقال "AuronPlay" في تصريحاته:"لا يوجد ملهى ليلي واحد في إسبانيا لم يقم جود بيلينجهام بزيارته، إنه يحب تناول الكحول أكثر من اللازم".

    وأضاف:"عندما تشاهده في التدريبات تجده يتصبب عرقًا برائحة الكحول، وذلك يرجع لعشقه الذهاب إلى الحفلات بصورة مفرطة".

  • هل هناك أي دليل على هذه الاتهامات؟

    على الرغم من حديث اليوتيوبر عن بيلينجهام الذي يشير خلاله إلى معرفته أسلوب حياة نجم ريال مدريد، إلا أن هذه الادعاءات لا يوجد لها أي دليل ملموس على أرض الواقع.

    اللاعب لم يتورط في الكثير من المواقف المتعلقة بالإفراط في الكحول، أو تأثر مستواه بالأمر، حيث يرجع تخبطه بسبب التغييرات الفنية العديدة في ريال مدريد بين كارلو أنشيلوتي وتشابي ألونسو.

    وكانت المرة الوحيدة التي شوهد فيها بيلينجهام يحتفل، خلال عطلته الصيفية بمدينة إيبيزا بشهر مايو 2025 مع شقيقه جوب، وهو مشهد معتاد لأي لاعب كرة قدم معروف.

    بيلينجهام نفسه قال في مناسبات سابقة إنه يميل إلى الحياة الهادئة، بتناول القهوة بالقرب من منزله والحصول على راحة في المنزل.

  • من هو المؤثر أورون بلاي؟

    الشخص الذي قال هذه الادعاءات عن بيلينجهام، هو واحد من أكبر صناع المحتوى في العالم الناطق باللغة الإسبانية، ولديه أكثر من 29 مليون مشترك على موقع "يوتيوب".

    ولا يقتصر انتشاره على يوتيوب فقط، أورون بلاي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة أيضًا على منصة "تويتش" ويخرج فيها للحديث عن العديد من الأمور الكروية وغيرها.

    ماذا قدم بيلينجهام مع ريال مدريد هذا الموسم؟

    صاحب الـ22 سنة شارك في 23 مباراة مع ريال بمختلف المناسبات، وعانى كثيرًا بسبب الاختلاف حول طبيعة دوره ومركزه مع الفريق خلال حقبة تشابي ألونسو، الذي رحل وجاء بدلًا منه المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا.

    ونجح بيلينجهام في تسجيل 5 أهداف ولعب 4 تمريرات حاسمة في كل البطولات، وغاب عن بضعة مباريات في بداية الموسم لمعاناته من إصابة في الكتف.

