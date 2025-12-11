دافع رود خوليت عن نجم ريال مدريد وإنجلترا جود بيلينجهام، زاعمًا أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هو أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي، وأنه "ضحية" لعدم اجتهاد زملائه في الفريق. بدا بيلينجهام محبطًا في نهاية المباراة التي خسر فيها ريال مدريد 2-1 على أرضه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، لكن خوليت، الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية، رد على الانتقادات المتجددة لموقف الإنجليزي.
"ضحية زملائه" .. أسطورة ميلان يُدافع عن بيلينجهام "الأفضل في ريال مدريد" ويُحذر توخيل بشأنه!
أسطورة هولندا يُدافع عن بيلينجهام
تعرض بيلينجهام في الفترة الأخيرة لانتقادات من وسائل الإعلام بشأن سلوكه وموقفه، خاصة بعد الجدل مع توماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق، الذي وصف تصرفات لاعب بوروسيا دورتموند السابق بأنها "مقززة"، قبل أن يعتذر لاحقًا، لكنه استبعد بيلينجهام من التشكيلة خلال المباريات الدولية في أكتوبر رغم عودته من الإصابة.
الآن ومع عودته إلى التشكيلة وسعيه لتأمين مكان له في قائمة إنجلترا لكأس العالم الصيف المقبل، دافع عنه أسطورة ميلان الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، خوليت، مؤكدًا أن ابن برمنجهام هو "أفضل لاعب" في ريال مدريد، ويجب أن يكون بلا شك ضمن قائمة السفر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل. نقلت ESPN تصريحات خوليت.
تصريحات الدولي الهولندي السابق والفائز بالكرة الذهبية عام 1987 ستثير الاهتمام، خاصة في ظل استمرار ريال مدريد في مواجهة الفوضى وتصاعد استياء الجماهير من المدرب زابي ألونسو والصراعات البارزة مع نجوم مثل فينيسيوس جونيور.
- Ziggo Sport
ما قاله خوليت
قال خوليت لـ BeIN Sports عن بيلينجهام بعد هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي: "مبابي لا يفعل الكثير عندما لا تكون الكرة في حوزته. فينيسيوس جونيور لا يفعل الكثير، رودريجو لا يفعل الكثير، والكثير من اللاعبين الآخرين يضطرون إلى بذل جهد مضاعف. بيلينجهام ضحية لذلك.
"لا يمكنه اللعب بنفس الطريقة التي كان يلعب بها عندما كان كروس موجودًا. عندما كان كروس موجودًا... كان هناك توازن.
"إنه أفضل لاعب لديهم"، أضاف.
وحول مستقبله مع إنجلترا، علق جوليت قائلاً: "بيلينجهام لاعب مؤكد في المنتخب الوطني، وإذا لم يفعل [توخيل] ذلك [اختياره]، فهذا قرار خاطئ بالنسبة لي".
بيلينجهام يتحدث بعد هزيمة لوس بلانكوس
تحدث بيلينجهام بعد صافرة النهاية وقال: "ما زلنا نحاول حل الأمور داخل غرفة الملابس. لدينا كل ما نحتاجه لتغيير الوضع".
وأضاف لموقع TNT Sports: "لدي ثقة كاملة بأن الموسم لم ينتهِ لمجرد أننا مررنا بفترة صعبة".
وعند سؤاله عن دعمه للمدرب تشابي ألونسو الذي يتعرض لانتقادات، أجاب بيلينجهام: "100٪. المدرب رائع، ولدي علاقة جيدة جدًا معه. سيتعين علينا تحمل بعض الضغوط، لكن علينا الاستمرار في القتال والمضي قدمًا".
وقال هداف الفريق رودريجو، الذي صنع له بيلينجهام الهدف الافتتاحي: "نعلم أن الضغط هنا كبير، وهذا أمر طبيعي عندما لا تسير الأمور كما نريد في الملعب. بعد هدفي ذهبت لأحتضن ألونسو لأُظهر وحدة الفريق. كنت أعلم أن هذه اللحظة مهمة".
وأضاف رودريجو: "إنها فترة صعبة، بالنسبة لنا وبالنسبة له أيضًا. الأمور لا تسير على ما يرام، وأردت أن أُظهر للناس أننا متحدون مع مدربنا. أعلم أن الكثير من الأمور تُقال دائمًا ويحاولون خلق جدل، وأردت فقط أن أؤكد أننا متحدون وأن هذه الوحدة ضرورية للمضي قدمًا وتحقيق هدفنا".
- AFP
فترة الحساب تنتظر ريال مدريد وألونسو وبيلينجهام
اللحظة الحالية تترك العديد من الأسئلة دون إجابة من قبل بيلينجهام وألونسو وبقية لاعبي ريال مدريد. ما تعكسه كلمات خوليت هو حقيقة أن المشاكل التي يواجهها الفريق الأبيض في الوقت الحالي لا ترجع إلى رجل واحد فقط، بل إلى مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الأسماء الكبيرة في الفريق.
خسر فريق ألونسو الآن مباراتين متتاليتين على أرضه، وكانت الهزيمة في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو نهاية الأسبوع الماضي هي الأكثر ضررًا. بعد فوزين فقط في ثماني مباريات منذ 4 نوفمبر، يجد عملاق مدريد نفسه متأخرًا بأربع نقاط عن برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، ويتمسك بالكاد بمركزه السابع في الدوري الأوروبي. قد تزداد الضغوط على ألونسو إذا لم تتحسن النتائج بسرعة.