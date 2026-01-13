Jude Bellingham Xabi AlonsoGetty
Gill Clark و زهيرة عادل

"أنتم مهرجون وما يحدث هراء" .. جود بيلينجهام يغضب بعد أنباء خلافه مع تشابي ألونسو قبل رحيله عن ريال مدريد

النجم الإنجليزي يخرج عن صمته أمام الأنباء المنتشرة بقوة في الساعات الماضية..

رد نجم ريال مدريد جود بيلين[هام بغضب على التقارير التي أفادت بأنه لم يدعم المدرب تشابي ألونسو خلال فترة عمله في ريال مدريد.

ألونسو كان قد رحل عن الفريق الأبيض في أعقاب هزيمته في كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بعد ثمانية أشهر فقط من توليه المسؤولية.

فيما كانت هناك تكهنات حول وجود مشاكل في غرفة الملابس في مدريد، لكن بيلينجهام يؤكد أنه غير متورط في ذلك.

  • رحيل ألونسو

    اتخذ ريال مدريد قرارًا بإقالة ألونسو في منتصف الموسم واستبداله بألفارو أربيلوا. 

    ألونسو كان قد فاز بـ24 مباراة من أصل 34 مباراة قاد فيها الفريق الملكي بعد أن حل محل كارلو أنشيلوتي في الصيف، لكن رحيله لم يكن مفاجئًا، إذ كانت هناك تكهنات حول وجود مشاكل في غرفة الملابس طوال الموسم الحالي، كما تعرضت كتيبة تشابي لصيحات استهجان من المشجعين بسبب أدائه طوال الموسم.

    كذلك دخل ألونسو في جدال مع النجم كيليان مبابي حول التكتيكات قبل هزيمة الأحد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني في السعودية، كما اشتبك مع الرئيس فلورنتينو بيريز قبل وقت قصير من إنهاء عقده مع النادي، وفقًا لبي بي سي سبورت.

    • إعلان

  • بيلينجهام ينتقد "التقارير السيئة"

    نفى بيلينجهام الآن التكهنات التي تقول إنه لم يدعم ألونسو كمدرب لريال مدريد على حسابه الخاص، مسلطًا الضوء على بعض التقارير المعنية ورد عليها بكلمات قوية، حيث كتب: "حتى الآن، تجاهلت الكثير من هذه التقارير، آملاً دائماً أن تظهر الحقيقة في الوقت المناسب. ولكن بصراحة... يا له من هراء. أشعر بالأسف حقًا على الأشخاص الذين يصدقون كل كلمة يقولها هؤلاء المهرجون ومصادرهم".

    وأضاف: "لا تصدقوا كل ما تقرؤونه، فمن حين لآخر يجب محاسبة هؤلاء الأشخاص على نشرهم هذا النوع من المعلومات الخاطئة الضارة من أجل الحصول على نقرات وإثارة المزيد من الجدل".

  • توترات في مدريد تحت قيادة ألونسو

    تأتي تعليقات بيلينجهام وسط تكهنات مستمرة بوجود خلافات بين غرفة الملابس وألونسو في سانتياجو برنابيو..

    من المؤكد أن فينيسيوس جونيور اشتبك مع ألونسو بعد استبداله في فوز الدوري على برشلونة في أكتوبر الماضي، حيث اندفع البرازيلي مباشرة إلى النفق، بدلاً من أن يأخذ مكانه على مقاعد البدلاء، وسمع صوته وهو يصرخ بغضب وهو يغادر الملعب.

    ويُعتقد أنه قال: "دائماً أنا. سأغادر الفريق، من الأفضل أن أغادر، سأغادر". بعد ذلك، اعتذر فينيسيوس للنادي وزملائه، لكنه لم يذكر ألونسو في اعتذاره، وهو أمر مثير للاهتمام.

    وازداد التوتر بعد هزيمة الفريق في كأس السوبر أمام برشلونة في السعودية، إذ شوهد ألونسو وهو يشير للاعبيه ليقوموا بتشكيل ممر شرف لبرشلونة، لكن مبابي، الذي كان من الواضح أنه يشعر بالإحباط، منع ذلك بتلويحه لزملائه بالابتعاد.

  • ألونسو يودع مدريد

    وقد ودّع ألونسو مدريد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب على إنستجرام: "انتهت هذه المرحلة المهنية، ولم تسر الأمور كما كنا نرغب. كان تدريب ريال مدريد شرفًا ومسؤولية. أشكر النادي واللاعبين وقبل كل شيء المشجعين ومشجعي مدريد على ثقتهم ودعمهم. أرحل وأنا أشعر بالاحترام والامتنان والفخر لأنني بذلت قصارى جهدي".

  • Kylian MbappeGetty Images

    ما هو مستقبل ريال مدريد؟

    يتولى أربيلوا الآن قيادة فريق ريال مدريد الذي يحتاج إلى التعافي من هزيمة أخرى في الكلاسيكو أمام غريمه اللدود. كما يتأخر الفريق الأبيض بأربع نقاط عن فريق هانسي فليك في السباق على لقب الدوري الإسباني، ولديه الكثير من العمل ليقوم به إذا أراد تجنب إنهاء الموسم خالي الوفاض للموسم الثاني على التوالي.

    سيعتمد أربيلوا على العديد من النجوم الكبار في النادي، مثل بيلينجهام ومبابي وفينيسيوس جونيور، لتعزيز أداء الفريق في النصف الثاني من الموسم ومساعدة ريال مدريد في المنافسة على الألقاب.

    ستكون أول مباراة للمدرب الجديد يوم الأربعاء في كأس الملك ضد ألباسيتي.

كأس ملك إسبانيا
ألباسيتي crest
ألباسيتي
ألباسيتي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
0