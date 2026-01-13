"أنتم مهرجون وما يحدث هراء" .. جود بيلينجهام يغضب بعد أنباء خلافه مع تشابي ألونسو قبل رحيله عن ريال مدريد

تأتي تعليقات بيلينجهام وسط تكهنات مستمرة بوجود خلافات بين غرفة الملابس وألونسو في سانتياجو برنابيو..
من المؤكد أن فينيسيوس جونيور اشتبك مع ألونسو بعد استبداله في فوز الدوري على برشلونة في أكتوبر الماضي، حيث اندفع البرازيلي مباشرة إلى النفق، بدلاً من أن يأخذ مكانه على مقاعد البدلاء، وسمع صوته وهو يصرخ بغضب وهو يغادر الملعب.
ويُعتقد أنه قال: "دائماً أنا. سأغادر الفريق، من الأفضل أن أغادر، سأغادر". بعد ذلك، اعتذر فينيسيوس للنادي وزملائه، لكنه لم يذكر ألونسو في اعتذاره، وهو أمر مثير للاهتمام.
وازداد التوتر بعد هزيمة الفريق في كأس السوبر أمام برشلونة في السعودية، إذ شوهد ألونسو وهو يشير للاعبيه ليقوموا بتشكيل ممر شرف لبرشلونة، لكن مبابي، الذي كان من الواضح أنه يشعر بالإحباط، منع ذلك بتلويحه لزملائه بالابتعاد.