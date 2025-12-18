جوائز كأس العرب "فيفا 2025"| حريمات ينتزع الكرة الذهبية بسيناريو ميسي ..وأبوليلى يتنازل مرغمًا عن القفاز لبن عبيد!

قدم منتخب الأردن مسيرة مميزة نحو نهائي كأس العرب، حيث استهل النشامى مشوارهم في دور المجموعات بالفوز أمام الإمارات (2-1)، ثم الانتصار أمام الكويت (3-1)، وأخيرًا هزيمة المنتخب المصري بثلاثية نظيفة.
واحتل المنتخب الأردني المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط محققًا (العلامة الكاملة)، أمام الأبيض (4 نقاط)، مصر (2)، والكويت (1).
وفي الأدوار الإقصائية نجح منتخب الأردن في الإطاحة بالعراق من ربع النهائي، بعدما فاز عليه بهدف دون رد سجله الهداف علي علوان، قبل أن يتكرر نفس السيناريو في المربع الذهبي عندما فاز النشامى على المنتخب السعودي بنفس النتيجة، لكن هدف الانتصار هذه المرة سجله نزار اللاعب محمود الرشدان.
في المقابل تقدم منتخب المغرب بخطوات ثابتة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، حيث بدأ أسود الأطلس البطولة بفوز عريض على جزر القمر بنتيجة (3-1)، ومن ثم تعادلوا سلبيًا أمام عمان، قبل تحقيق فوز مهم على السعودية بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة ليتأهل المغرب متصدرًا عن مجموعته بـ7 نقاط.
وبدأ المغرب الأدوار الإقصائية بإقصاء المنتخب السوري من ربع النهائي، بهدف نظيف سجله النجم وليد أزارو، وفي المربع الذهبي لم يرحم أسود الأطلس منافسهم الإماراتي وفازوا عليه بثلاثية نظيفة حملت توقيع الثلاثي الهجومي كريم البركاوي، أشرف المهديوي وعبد الرزاق حمد الله.