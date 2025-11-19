FBL-MAR-AFR-CAF-AWARDSAFP
أحمد رفعت

جوائز كاف 2026 | أشرف حكيمي أفضل لاعب وسط سيطرة مغربية .. ومفاجأة في اختيار المدرب

تعرف على جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2025

أقيم اليوم الأربعاء، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوزيع جوائز الأفضل في القارة لعام 2025، وذلك بمدينة الرباط المغربية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من أبرز نجوم إفريقيا، وذلك وسط أجواء رائعة وتنظيم مميز من جانب المغرب، التي تستعد لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

وتم توزيع جوائز أفضل لاعب إفريقي، أفضل لاعبة إفريقية، أفضل حارس مرمى إفريقي، أفضل حارسة مرمى إفريقية، أفضل لاعب داخل القارة، أفضل مدرب رجال، أفضل لاعب إفريقي شاب، أفضل لاعبة إفريقية شابة، أفضل نادي رجال، أفضل منتخب رجال، أفضل منتخب نسائي، هدف العام.

  • مزيزي يحصل على لقب هدف العام في 2025

    بعد منافسة بين: "غزلان الشباك (المغرب) أمام نيجيريا – كأس أفريقيا للسيدات، أشرف تابسوبا (بوركينا فاسو) أمام الكاميرون، كالفين فيلي (مدغشقر) أمام المغرب – بطولة المحليين، كليمان مزيزي (يانج أفريكانز) أمام مازيمبي – دوري الأبطال، إبراهيم عادل (بيراميدز) أمام الترجي – دوري أبطال إفريقيا، سفيان بايزيد (الجزائر) أمام أوغندا - بطولة المحليين".

    تُوّج كليمان مزيزي، نجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، بجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2025، وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

    ونال الهدف اهتمامًا واسعًا بعد أن سجّل مزيزي لقطة خيالية في شباك مازيمبي الكونغولي، حيث أطلق تسديدة قوية ومركّزة من خارج منطقة الجزاء، هزّت المرمى بشكل مذهل ونالت إشادة جماهيرية وإعلامية كبيرة، لتُصنَّف ضمن أبرز لحظات كرة القدم الإفريقية هذا العام.

  • Othmane MaammaGetty Images

    ماعما موهبة المغرب أفضل لاعب شاب بإفريقيا 2025

    حصل النجم المغربي الشاب عثمان ماعما لاعب واتفورد والمنتخب المغربي للشباب، على جائزة أفضل لاعب شاب.

    جاء ذلك بعدما ترشح المغربيين عبد الله وزان (أياكس) وعثمان ماعما (واتفورد)، وتايلون سميث (جنوب أفريقيا - كوينز بارك رينجرز) للحصول على الجائزة.

  • FBL-WC-U20-2025-ARG-MARAFP

    منتخب المغرب للشباب الأفضل بالقارة 2025

    حصل منتخب المغرب تحت 20 سنة على جائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2025، ليتسلم الجائزة المدرب محمد وهبي.

    ونجح منتخب المغرب تحت 20 في الحصول على بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا التي أقيمت في تشيلي، بعد الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

    وتنافس المنتخب المغربي للشباب مع المنتخب المغربي الأول، ومنتخب كاب فيردي على جائزة أفضل منتخب إفريقي، ليحصل عليه شباب أسود الأطلس.

  • Pyramids-FC-vs-Mamelodi-Sundowns-CAF-Champions-League-Final-2025AFP

    بيراميدز أفضل فريق إفريقي 2025

    توج نادي بيراميدز المصري بجائزة أفضل فريق في قارة إفريقيا لعام 2025، حيث تسلم الجائزة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي.

    وحصل بيراميدز على جائزتي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، وكأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

    وتنافس بيراميدز مع صن داونز ونهضة بركان، في القائمة النهائية المرشحة للتتويج بجائزة أفضل فريق إفريقي، ليحصل الفريق المصري على الجائزة في النهاية.

  • TOPSHOT-FBL-CAF-C1-PYRAMIDS-SUNDOWNSAFP

    فيستون ماييلي أفضل لاعب إفريقي (داخل القارة)

    أعلن الاتحاد الإفريقي عن حصول المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، على أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا (داخل القارة)، بعد مساهماته الكبيرة مع فريقه بيراميدز.

    ماييلي ساهم بشكل كبير في تتويج بيراميدز بالثنائية الإفريقية "دوري الأبطال، كأس السوبر"، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي بطولة الإنتركونتينينتال.

    وتنافس ماييلي مع المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز، والمهاجم المغربي أسامة الملولي لاعب نهضة بركان.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ياسين بونو أفضل حارس مرمى إفريقي 2025

    بعد الأداء المبهر خلال العام الماضي، حصل ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب على جائزة أفضل حارس مرمى إفريقي لعام 2025.

    بونو تألق بشكل لافت مع ناديه الهلال سواء في دوري روشن السعودي أو في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأيضًا ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وتنافس مع بونو الحارس المغربي منير المحمدي لاعب نهضة بركان، وأيضًا الحارس الجنوب إفريقي رونواين ويليامز لاعب صن داونز.

  • مدرب كاب فيردي الأفضل في إفريقيا 2025

    كان حصول المدرب روبيستا المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، على جائزة أفضل مدرب إفريقي لعام 2025 بمثابة المفاجأة للجميع، في ظل تواجد مرشحين قويين آخرين.

    وتنافس روبيستا على الجائزة مع وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول، ومحمد وهبي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عامًا، الذي توج بمونديال الشباب الذي أقيم في تشيلي مؤخرًا.

  • FBL-MAR-AFR-CAF-AWARDSAFP

    أشرف حكيمي أفضل لاعب إفريقي 2025

    واختتم الحفل بحصول أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان والمغرب على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

    حكيمي تألق بشكل لافت مع باريس سان جيرمان، ونجح في قيادته للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025، بالإضافة إلى الوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2025.

    وتنافس حكيمي مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وفيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي على الجائزة، ليحصل عليها عن جدارة واسحقاق.

    وبذلك يحصل أشرف حكيمي على الجائزة لأول مرة في مسيرته، بعدما حل في المركز الثاني خلال آخر نسختين من الجائزة، حيث حل وصيفًا للنيجيري فيكتور أوسيمين 2023، وأيضًا النيجيري أديمولا لوكمان 2024.