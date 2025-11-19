جوائز كاف 2026 | أشرف حكيمي أفضل لاعب وسط سيطرة مغربية .. ومفاجأة في اختيار المدرب

أقيم اليوم الأربعاء، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوزيع جوائز الأفضل في القارة لعام 2025، وذلك بمدينة الرباط المغربية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من أبرز نجوم إفريقيا، وذلك وسط أجواء رائعة وتنظيم مميز من جانب المغرب، التي تستعد لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

وتم توزيع جوائز أفضل لاعب إفريقي، أفضل لاعبة إفريقية، أفضل حارس مرمى إفريقي، أفضل حارسة مرمى إفريقية، أفضل لاعب داخل القارة، أفضل مدرب رجال، أفضل لاعب إفريقي شاب، أفضل لاعبة إفريقية شابة، أفضل نادي رجال، أفضل منتخب رجال، أفضل منتخب نسائي، هدف العام.