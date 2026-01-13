FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-PORAFP
Peter McVitie و تامر أبو سيدو

بعد حالة الارتباك والقلق .. الكشف عن أسباب حذف برشلونة إعلانه التعاقد مع كانسيلو!

تصرف مقلق من إدارة الفريق الكتالون

شعر مشجعو برشلونة بالحيرة يوم الثلاثاء بعد أن أعلن النادي عن عودة جواو كانسيلو، ثم قام على الفور بمسح جميع الأدلة من قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

كان الظهير البرتغالي قد تم تصويره وهو يوقع عقدًا لإنهاء انتقاله على سبيل الإعارة من الهلال، لكن تأخيرًا في الإجراءات الورقية أدى إلى تراجع سريع من قبل فريق الإعلام بالنادي في انتظار الحصول على الموافقة النهائية.

  • كانسيلو عاد... أم لا؟

    كان من المفترض أن يكون هذا لحظة احتفال لمشجعي البلوجرانا: التأكيد الرسمي على عودة كانسيلو إلى النادي لتعزيز موسمهم. لفترة وجيزة بعد ظهر يوم الثلاثاء، كانت الأخبار مباشرة. بث الموقع الرسمي لبرشلونة ومنصات التواصل الاجتماعي بفخر الاتفاق مع الهلال لإعارة المدافع البرتغالي حتى نهاية الموسم، مع تفاصيل عن رقم قميصه وصور التوقيع.

    ومع ذلك، اختفت المنشورات بسرعة تقريبًا كما ظهرت. لم يعد البيان الرسمي موجودًا على الموقع الإلكتروني للنادي، وتم حذف التغريدات الاحتفالية من الخط الزمني. أثار هذا التعتيم المفاجئ قلقًا فوريًا من احتمال فشل الفحص الطبي، أو نزاع في اللحظة الأخيرة حول العقد، أو انهيار المفاوضات.

    لكن الحقيقة أقل دراماتيكية بكثير، وإن كانت أكثر إحراجًا لقسم الاتصالات بالنادي.

  • FC Salzburg v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    التأخير الإداري يفرض انسحابًا متسرعًا

    وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، تم اتخاذ قرار سحب الإعلان لأن النادي لا يزال ينتظر تبادل الوثائق النهائية مع الهلال. على الرغم من أن الاتفاقية سارية المفعول واللاعب موجود فعليًا في برشلونة، إلا أن الإجراءات البيروقراطية الرسمية المتعلقة بشهادة الانتقال الدولية (ITC) والتوقيع النهائي من جانب الدوري السعودي للمحترفين لم تكن قد اكتملت بالكامل عند الضغط على زر النشر.

    سارعت مصادر من داخل النادي الكتالوني إلى تهدئة المخاوف، مؤكدة أن الصفقة قد تمت وأن وصول الأوراق اللازمة لإتمام الانتقال "مجرد مسألة وقت". يبدو أن فريق الإعلام، ربما حرصًا على مشاركة الأخبار السارة مع قاعدة جماهيرية تتوق إلى تعزيزات، قد تصرف قبل قسم الشؤون القانونية بقليل.

    تتطلب البروتوكولات الصارمة المتعلقة بالانتقالات الدولية أن تكون جميع الوثائق متوافقة تمامًا بين الاتحادين - الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) والاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) - قبل أن يتم تسجيل اللاعب رسميًا. إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي إلكتروني في نظام مطابقة الانتقالات (TMS)، لا يعتبر اللاعب من الناحية الفنية موظفًا في برشلونة مرة أخرى، مما دفع النادي إلى سحب الإعلان لضمان الامتثال الكامل للوائح.

  • تأكيد ارتداء القميص رقم 2 خلال حفل التوقيع

    على الرغم من الاختفاء الرقمي، فإن حقيقة الانتقال لا يمكن إنكارها. كان كانسيلو حاضراً في مكاتب النادي يوم الثلاثاء لتوقيع العقد، وحضر حفل توقيع رسمي استمر على الرغم من الفوضى التي سادت على الإنترنت. رافق النجم البرتغالي عائلته وكبار المسؤولين في مجلس إدارة برشلونة، بما في ذلك الرئيس جوان لابورتا.

    خلال هذه الفترة القصيرة من الظهور، تم تأكيد تفصيل مهم: سيرتدي كانسيلو القميص رقم 2. وهو نفس الرقم الذي ارتداه خلال فترة إعارته السابقة في موسم 2023-24. أصبح القميص متاحًا بعد إعادة ترتيب أرقام الفريق في وقت سابق من العام؛ حيث انتقل المدافع الشاب باو كوبارسي، الذي كان يرتدي هذا الرقم مؤقتًا، مؤخرًا إلى القميص رقم 5 الذي تركه إينيجو مارتينيز.

  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    عقبة مؤقتة في صفقة تمت

    على الرغم من أن زر "حذف" قد تسبب في ضجة مؤقتة، إلا أن التوقيع قد اكتمل من جميع النواحي. إن وجود كانسيلو في المكاتب، والصور مع الرئيس، والعقود الموقعة الموجودة حاليًا على مكتب في برشلونة هي دليل على أن عودته وشيكة.

    كشف الإعلان الأولي، على الرغم من أنه سابق لأوانه، أن الصفقة هي إعارة مباشرة حتى نهاية الموسم. يعود كانسيلو إلى بيئة مألوفة حيث لعب سابقًا 42 مباراة وسجل أربعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة. من المتوقع ألا يكون هناك فترة تكيف، وهو أمر حيوي بالنسبة للاعب تم التعاقد معه في منتصف الموسم.

