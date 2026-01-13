بعد حالة الارتباك والقلق .. الكشف عن أسباب حذف برشلونة إعلانه التعاقد مع كانسيلو!

كان من المفترض أن يكون هذا لحظة احتفال لمشجعي البلوجرانا: التأكيد الرسمي على عودة كانسيلو إلى النادي لتعزيز موسمهم. لفترة وجيزة بعد ظهر يوم الثلاثاء، كانت الأخبار مباشرة. بث الموقع الرسمي لبرشلونة ومنصات التواصل الاجتماعي بفخر الاتفاق مع الهلال لإعارة المدافع البرتغالي حتى نهاية الموسم، مع تفاصيل عن رقم قميصه وصور التوقيع.

ومع ذلك، اختفت المنشورات بسرعة تقريبًا كما ظهرت. لم يعد البيان الرسمي موجودًا على الموقع الإلكتروني للنادي، وتم حذف التغريدات الاحتفالية من الخط الزمني. أثار هذا التعتيم المفاجئ قلقًا فوريًا من احتمال فشل الفحص الطبي، أو نزاع في اللحظة الأخيرة حول العقد، أو انهيار المفاوضات.

لكن الحقيقة أقل دراماتيكية بكثير، وإن كانت أكثر إحراجًا لقسم الاتصالات بالنادي.