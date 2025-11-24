"لو فعل ذلك لاستحق العقوبة" .. جواو فيليكس ينال صك البراءة من حركة لا أخلاقية جديدة أمام الخليج!

وتجددت الاتهامات ضد جواو فيليكس، بعمل حركة "غير أخلاقية" لحكم المباراة، بعد تسجيله هدف التقدم، والذي جاء بعد إلغاء هدفين للنجم البرتغالي.

وتمكن جواو فيليكس، من التوقيع على هدف مبكر في الدقيقة 13، إلا أن الحكم محمد السماعيل، قرر إلغاء الهدف، بداعي تجاوز الكرة لخط الملعب، قبل أن يرسل أيمن يحيى كرة عرضية لزميله الذي أودعها في الشباك.

وأضاف فيليكس "محاولة جديدة" في الدقيقة 31، بعدما أسكن الكرة في الشباك، عقب استقبال تمريرة طويلة متقنة من إينيجو مارتينيز، إلا أن الحكم أيضًا قرر إلغاء الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

الحكم استدل في قراره بإلغاء الهدف، إلى وجود مخالفة سابقة على وسط الميدان، مارسيلو بروزوفيتش، بـ"لمسة يد"، قبل الفرصة التي انتهت بالهدف.

تلك اللقطة أثارت جدلًا كبيرًا بين المتابعين، سواءً بالاعتراض على إلغاء الهدف، بداعي أن الكرة اصطدمت بـ"المنطقة الخضراء" التي لا يعتد بها في خطأ لمسة اليد، أو بثبوت قانونية قرار الحكم باحتساب الخطأ، مع المطالبة بضرورة إشهار البطاقة الحمراء لبروزوفيتش، كونه حصل على إنذار سابق في الدقيقة التاسعة.