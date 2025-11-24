"لو فعل ذلك لاستحق العقوبة" .. جواو فيليكس ينال صك البراءة من حركة لا أخلاقية جديدة أمام الخليج!

ورغم إلغاء هدفين له، إلا أن جواو فيليكس، أصرّ على التسجيل، حينما وقّع على الهدف الأول في الدقيقة 39، ليسجل الهدف رقم 11 مع النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي، منذ بداية موسم 2025-2026، ويؤكد عزمه بقوة على المنافسة من أجل جائزة الحذاء الذهبي التي توج بها كريستيانو رونالدو، في الموسمين السابقين، والذي يأتي حاليًا خلف فيليكس بفارق هدف وحيد.
وفيما يلي، نستعرض أهداف جواو فيليكس مع النصر في دوري روشن، هذا الموسم..
* سجل هاتريك ضد التعاون في مباراة الجولة الأولى، وفاز النصر (5-0).
* سجل هدفين وتمريرة حاسمة ضد الرياض في مباراة الجولة الثالثة، وفاز النصر (5-1).
* سجل هاتريك ضد الفتح، في مباراة الجولة الخامسة، وفاز النصر (5-1).
* سجل هدفًا ضد الحزم في مباراة الجولة السادسة، وفاز النصر (2-0).
* سجل هدفًا وتمريرة حاسمة ضد نيوم، في مباراة الجولة الثامنة، وفاز النصر (3-1).
ووقع فيليكس على الهدف الحادي عشر في شباك الخليج، في مباراة الجولة التاسعة، فضلًا عن إحراز هدفين في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهدفًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر في كأس السوبر السعودي.