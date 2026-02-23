جوان لابورتا يزعم أن ليونيل ميسي رفض تحيته في حفل الكرة الذهبية 2023، ويكشف عن علاقته "المتوترة" مع أسطورة برشلونة

ليست هذه المرة الأولى التي يعترف فيها لابورتا بتدهور العلاقة التي كانت قوية في السابق مع ميسي، بعد أن قضى الاثنان أوقاتاً سعيدة معاً في كامب نو. وهو يأسف لطرد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم من أمريكا الجنوبية من موطنه الروحي.

وقد صرح لابورتا سابقًا لـ La2CAT: "أنا مشجع لبرشلونة، والمؤسسة تأتي قبل كل شيء". ومضى ليكشف أنه لم يتحدث مع ميسي سوى مرة واحدة في السنوات الأربع التي أعقبت رحيله إلى باريس: "اتصلنا ببعضنا البعض في عيد ميلاده عندما غادر. أليخاندرو (إتشيفاريا) هو من ربط بيننا. كانت محادثة ودية، على الرغم من أنها لم تسفر عن أي نتائج، وقد تركتني هذه المسألة حزينًا".

من الممكن أن يتم إعادة بناء بعض الجسور المهنية، حيث لا يخفي ميسي المشاعر التي لا يزال يكنها لبرشلونة. وقد صرح أنه وزوجته أنتونيلا يعتزمان العودة إلى كاتالونيا بعد تقاعده.

قد يتم تنظيم زيارة أخرى إلى كامب نو قبل ذلك، إذا أمكن ترتيب مباراة ودية أو استعراضية، بينما تخطط برشلونة لإقامة تمثال في مرحلة ما يخلد أعظم لاعب في تاريخها.