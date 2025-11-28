أكد رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، خلال زيارته إلى أندورا، رفضه التام لتصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، موضحًا أن "الفريق الذي استفاد تاريخيًا من الحكّام هو ريال مدريد"، ومشيرًا إلى أن "قناة ريال مدريد تحاول التأثير على الحكّام كل أسبوع".
"يُعانون من هوس مرضي اسمه بارشلونيتيس" .. لابورتا يُهاجم ريال مدريد وبيريز بقوة بعد تصريحاته الأخيرة!
- Getty Images
ماذا قال بيريز؟
وجّه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سلسلة من الاتهامات الحادة تجاه برشلونة منذ أيام، مجددًا الجدل حول قضية المدفوعات التي طالت نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.
وخلال كلمته في الجمعية العمومية للنادي الملكي يوم الأحد الماضي، انتقد بيريز مستوى التحكيم في إسبانيا، قائلًا: "الوضع التحكيمي في بلادنا لم يعد مقبولًا، ومن المخجل ألا يختار الفيفا حكمًا إسبانيًا واحدًا لكأس العالم للأندية الأخيرة".
وأضاف بيريز بنبرة حادة: "من غير المنطقي أن يقوم برشلونة بدفع أكثر من 8 ملايين يورو لنائب رئيس لجنة الحكام على مدى 17 عامًا، أيًا كان المبرر، هذه الفترة تتزامن بالصدفة أو بغيرها، مع واحدة من أفضل مراحل برشلونة في تاريخ الدوري".
ولم يتوقف بيريز عند هذا الحد، بل انتقل لانتقاد رئيس رابطة "لاليجا" خافيير تيباس، مستنكرًا تحركاته الهادفة "بحسب وصفه" للترويج لإقامة مباراة بين برشلونة وفياريال في مدينة ميامي الأمريكية من قبل، قبل أن يتم إسقاط الفكرة لاحقًا.
وقال: "من غير الطبيعي أن يروج رئيس رابطة الدوري لإقامة مباريات خارج إسبانيا، حتى فرانكي دي يونج نفسه يرى أن الأمر غير منطقي، ولا يبدو مقبولًا أن تمنح الرابطة حوافز مالية إضافية لبرشلونة وفياريال من أجل اللعب في ميامي".
وأشار رئيس الريال إلى أن المقترح كان "غير قانوني"، معتبرًا إياه "محاولة جديدة من رئيس رابطة الدوري لفرض رؤيته بالقوة".
- AFP
لابورتا يُهاجم ريال مدريد بقوة
وخلال حديثه في أندورا لا فيا، شن لابورتا هجومًا قويًا على ريال مدريد، ردًا على تصريحات فلورنتينو بيريز في الجمعية العمومية للنادي الملكي، والتي برّر خلالها رئيس مدريد انتصارات برشلونة بدفع المال لنيجريرا.
وقال لابورتا: "تذكرت الآن التصريحات التي أدلى بها بيريز في الجمعية العمومية لمدريد، ولم تتح لي الفرصة للرد عليها من قبل، أعتقد أن تلك التصريحات في غير محلها، وتُظهر مدى معاناة ريال مدريد من البارشلونيتيس".
وأضاف: "يبدو أنهم بحاجة لذكر برشلونة دائمًا لتبرير لا شيء، هم موجودون طوال الوقت في القضية القضائية الخاصة بـ"قضية نيجريرا"، ويطيلونها بلا سبب لأنهم يعرفون أنه لا شيء ضد برشلونة، لكنها طريقة لتبرير أمر غير صحيح، وبرشلونة لم يشترِ حكمًا أبدًا، وبشكل عام الحكّام لا يجاملون برشلونة، بل جاملوا مدريد طوال حياتهم".
ثم قدّم مثالًا على ذلك، قائلاً: "على سبيل المثال لا الحصر: في الجولة الماضية، سجّل ريال مدريد هدفين، الأول لمس فيه بيلينجهام الكرة بيده بشكل واضح، والثاني قام فيه فينيسيوس بكسر أنف إينييجو، هذان الهدفان لم يكن يجب احتسابهما، ولو لم يُحتسبا لكان برشلونة الآن متصدرًا للدوري".
"في ريال مدريد يُعانون من هوس مرضي"
وقضى لابورتا يومًا حافلًا في أندورا لا فيا، حيث شارك في إعادة افتتاح تمثال "الهدف" الشهير، كما عقد لقاءً مع أعضاء ومشجعي النادي في الإمارة، وشهد أيضًا تقديم كتاب "برينسيبات بلوجرانا" للكاتب وعضو اللجنة الاجتماعية في برشلونة أليكس تيريس.
وأكّد لابورتا أن اتهامات ريال مدريد لن تنجح في تشويه أفضل حقبة في تاريخ برشلونة، تلك التي صنع فيها النادي تاريخًا عالميًا بين 2004 و2015.
وقال: "هم يعانون من هوس مرضي بأفضل فترة في تاريخ برشلونة، لم يعجبهم أن يكون برشلونة هو المرجع العالمي، من 2004 إلى 2015، الفترة التي كان فيها البلوجرانا مهيمنًا".
وواصل: "يحاولون إيجاد أعذار لا معنى لها، كنا الفريق الأفضل لعبًا، والمعروف عالميًا، والمحبوب بسبب ما قدّمناه، والمعترف به بسبب جودتنا، فزنا بالعديد من الألقاب، وكان أسلوب برشلونة مُعجبًا به في كل العالم، فلا يبحثوا عن أعذار الفاشلين".
وشدد رئيس برشلونة على أنه لا يخشى هجمات مدريد، مضيفًا: "إذا كانوا غارقين في البارسلونيتيس فأنا سعيد، لأن ذلك يحدث عادةً عندما يكون برشلونة في أفضل فتراته وناجحًا".
ماذا قال لابورتا عن قناة ريال مدريد؟
كما اتهم لابورتا قناة ريال مدريد بمحاولة التأثير على الحكّام: "قناة ريال مدريد تحاول التأثير على الحكّام كل أسبوع".
وتطرّق لابورتا أيضًا لهجوم فلورنتينو بيريز على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، معتبرًا أن ذلك يثير الشكوك: "بعد التصريحات التي أطلقها في الجمعية العمومية، وهجومه على رئيس الليجا، يجعلني أفكر بسوء، صحيح أن بيني وبين تيباس خلافات في أوقات معينة، لكنه شخص نبيل ويؤدي عمله بحماس كبير".
وأوضح: "علاقتنا طبيعية وليست مبنية على الامتيازات، ولا نبحث عن ذلك، بينما علاقة مدريد مع الليجا علاقة صدام دائم، هم مهووسون بإقالة تيباس، ويريدون أن يضعوا شخصًا آخر، وهذه استراتيجية لا تمنحني الثقة".
واختتم رئيس برشلونة تصريحاته قائلًا: ""تيباس يفعل كل ما يمكنه لصالح الليجا، وهذا يجعلني أعتقد أن ضغوط مدريد تهدف لإبعاده ليضعوا شخصًا آخر.. من سيكون؟".