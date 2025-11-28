"يُعانون من هوس مرضي اسمه بارشلونيتيس" .. لابورتا يُهاجم ريال مدريد وبيريز بقوة بعد تصريحاته الأخيرة!

وجّه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سلسلة من الاتهامات الحادة تجاه برشلونة منذ أيام، مجددًا الجدل حول قضية المدفوعات التي طالت نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

وخلال كلمته في الجمعية العمومية للنادي الملكي يوم الأحد الماضي، انتقد بيريز مستوى التحكيم في إسبانيا، قائلًا: "الوضع التحكيمي في بلادنا لم يعد مقبولًا، ومن المخجل ألا يختار الفيفا حكمًا إسبانيًا واحدًا لكأس العالم للأندية الأخيرة".

وأضاف بيريز بنبرة حادة: "من غير المنطقي أن يقوم برشلونة بدفع أكثر من 8 ملايين يورو لنائب رئيس لجنة الحكام على مدى 17 عامًا، أيًا كان المبرر، هذه الفترة تتزامن بالصدفة أو بغيرها، مع واحدة من أفضل مراحل برشلونة في تاريخ الدوري".

ولم يتوقف بيريز عند هذا الحد، بل انتقل لانتقاد رئيس رابطة "لاليجا" خافيير تيباس، مستنكرًا تحركاته الهادفة "بحسب وصفه" للترويج لإقامة مباراة بين برشلونة وفياريال في مدينة ميامي الأمريكية من قبل، قبل أن يتم إسقاط الفكرة لاحقًا.

وقال: "من غير الطبيعي أن يروج رئيس رابطة الدوري لإقامة مباريات خارج إسبانيا، حتى فرانكي دي يونج نفسه يرى أن الأمر غير منطقي، ولا يبدو مقبولًا أن تمنح الرابطة حوافز مالية إضافية لبرشلونة وفياريال من أجل اللعب في ميامي".

وأشار رئيس الريال إلى أن المقترح كان "غير قانوني"، معتبرًا إياه "محاولة جديدة من رئيس رابطة الدوري لفرض رؤيته بالقوة".