افتتح رابطة مشجعي برشلونة 1900 في مدينة تيراسا مقرًا جديدًا له، وقد جرى الافتتاح مساء يوم الأربعاء، وسط أجواء احتفالية وبحضور شخصيات بارزة.
فيديو | وضعوا صورة فيجو فوق المرحاض .. لابورتا وداني أولمو يفتتحان مقرًا جديدًا لرابطة مشجعي برشلونة!
- Getty Images Sport
لابورتا وأولمو يفتتحان المقر
ترأس الحفل رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، بينما شهد المقر حضور لاعب الوسط الهجومي داني أولمو من تيراسا، الذي لا يزال مصابًا في كتفه.
وقد حصل كل منهما على أول توقيعات وصور تذكارية من قبل الجماهير الحاضرة.
وكان رئيس نادي المشجعين سيزار باولس، مسؤولًا عن الترحيب بالسلطات المحلية، بحضور العمدة جوردي بالارت وأعضاء الجماعة.
ولقد قدم بالارت، الذي ارتدى ربطة عنق باللونين الأزرق والأحمر، دبوسًا تذكاريًا للمدينة إلى لابورتا.
وقال الأخير معبّرًا: "أشعر أنني واحد من أبناء تيراسا"، كما شكر بالارت على إظهار انتمائه لنادي برشلونة بكل حرية وبدون تردد.
صورة فيجو داخل الحمام!
ونشرت صحيفة "سبورت" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه لقطات من المقر الجديد لرابطة مشجعي البلوجرانا.
وظهر على الحائط تواجد صورًا لبعض نجوم برشلونة الحاليين والسابقين، مثل داني أولمو الذي حضر الافتتاح، وتشافي هيرنانديز مدرب الفريق السابق، بالإضافة إلى بعض النجوم.
وفي داخل الحمام تواجدت صورة النجم البرتغالي السابق لويس فيجو، الذي وجدت صورته أعلى المرحاض، كنوع من الإهانة له.
وتعتبر جماهير برشلونة لويس فيجو خائنًا، لأنه ترك البلوجرانا وانتقل إلى الغريم التقليدي ريال مدريد، وهي الصفقة التي كانت مفاجئة للجميع وقتها.
رابطة مشجعي برشلونة 70 سنة من المساندة
تجدر الإشارة إلى أن رابطة مشجعي برشلونة 1900 أكملت عامها السبعين في 2025، وقد انتقلت قبل عدة أشهر إلى هذا المقر الجديد بعد عقود طويلة قضتها في شقة بشارع رامبلا دي إيجارا.
وأشار لابورتا إلى هذا الاحتفال بالذكرى قائلاً: "بعض الجماعات لا تصل إلا إلى 50 عامًا، وأنتم بالفعل أكملتم 70 عامًا، هذا أمر رائع، لأنه يظهر حيويتكم وتجدد طاقاتكم، والدليل على ذلك هو افتتاح هذا المقر الجديد".
موسم برشلونة 2025-26
حقق نادي برشلونة فوزًا مهمًا على فريق جوادالاخارا بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، مسجلاً تقدمًا واضحًا نحو المراحل المقبلة من البطولة. وقد أظهر الفريق في هذا اللقاء مستوى متوازنًا بين الدفاع والهجوم، مع استغلال الفرص بشكل جيد، ما منحه السيطرة على مجريات المباراة من البداية وحتى صافرة النهاية، دون أن يسمح للخصم بتهديد مرماه بشكل جدي.
ويستعد الفريق الكتالوني الآن لمواجهة جديدة في الدوري الإسباني، حيث سيحل ضيفًا على فياريال مساء يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثامنة عشر من المسابقة، وتعد هذه المباراة فرصة مهمة للبارسا لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب، والحفاظ على الفارق مع منافسه التقليدي ريال مدريد.
ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد الوصيف بفارق 4 نقاط، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل الدخول في سلسلة المباريات الحاسمة في الأسابيع المقبلة. ويعكس هذا التصدر الأداء الثابت والمستوى العالي الذي يقدمه الفريق منذ انطلاق الموسم، سواء على صعيد الفوز بالمباريات أو السيطرة على مجريات اللعب أمام خصومه.
أما على الصعيد الأوروبي، فإن وضع الفريق مختلف قليلًا، حيث يحتل برشلونة المركز الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، مما يشير إلى أن الفريق سيخوض على الأرجح مرحلة الملحق لتحديد المتأهلين إلى دور الـ16. وبالرغم من هذا الوضع الصعب، يبقى الطموح قائمًا لدى النادي الكتالوني للعودة إلى مستويات الأداء المميزة التي طالما ميزت مشاركاته في البطولة، والعمل على تعديل مساره الأوروبي لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.
وبهذا الشكل، يواصل برشلونة منافساته على ثلاثة جبهات مهمة هذا الموسم: الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، وسط تطلعات الجماهير لتحقيق الإنجازات المحلية والقارية، وإثبات قدرة الفريق على المنافسة على كل الأصعدة.